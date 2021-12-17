Блогер Yoxden признался Alyona Alyona в любви в новом клипе. Видео

Украинский блогер Yoxden презентовал новый клип на песню "Будь зі мною", посвященный его девушке Алене Савраненко (Alyona Alyona). В видео Денис признался в чувствах к известной хип-хоп-исполнительнице.

Ролик, снятый в стиле 90-х, был опубликован на YouTube-канале рэпера. Пользователи сети похвалили ироничное музыкальное видео и пожелали звездной паре счастья (чтобы посмотреть клип, доскролльте страницу до конца).

В видео показано, как Денис устроил Алене сюрприз. Ее на украшенном гирляндой автомобиле "Жигули" доставили на концерт Yoxden. Бойфренд знаменитости спел на сцене романтическую песню о любви к Alyona Alyona.

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"Маю історій на мільйон, закохався в двох Альон – Alyona Alyona. І тепер концерти вдома, виступає на мене Alyona Alyona", – поет Yoxden на украинском языке в треке "Будь зі мною".

В комментариях под видео многие поклонники блогера назвали его ироничный клип крутым.

"Ласковый май" курит в сторонке!" "Продолжай радовать народ своими песнями", "Вечной любви!" "Весело, душевно, трогательно", – пишут пользователи сети.

Напомним, что Alyona Alyona публично заявляла, что встречается с парнем, а также рассказывала, что они начали жить вместе. Имя любимого артистка долго скрывала, но потом подтвердила, что он – украинский блогер Денис, известный в сети как Yoxden.

Денис предложил рэперше встречаться 14 февраля – в День Святого Валентина.

Yoxden родом из Днепра, но проживает и работает в Киеве. Парень известен в сети своими комедийными роликами о бездомных, наркоманах и т.д. Кроме этого, он занимается собственной карьерой рэпера.

Коротко о знаменитости:

Alyona Alyona ( Алена Савраненко) родилась в пгт Капитановка Кировоградской области 14 июня 1991 года.

Работала воспитательницей в детском саду "Теремок" в Барышевке и заведующей детсада в селе Дерновка под Киевом. Именно в этот период к ней пришла известность, хотя рэп-тексты Alyona Alyona пишет с детства.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona порадовала поклонников забавным роликом со своим бойфрендом Yoxden. В видео певица в одном белье станцевала рядом со своим любимым.