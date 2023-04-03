Алла Пугачева пошутила про эмиграцию своих детей в Израиль, чем спровоцировала истерику у россиян

Знаменитая российская певица Алла Пугачева, которая вместе с мужем, проукраинским пародистом и шоуменом Максимом Галкиным, а также их общими детьми покинула РФ после полномасштабного вторжения в Украину, показала забавное видео с танцами девятилетних Лизы и Гарри. Под роликом примадонна пошутила об эмиграции двойняшек в Израиль, что вызвало настоящую истерику у граждан страны-террористки.

Видео дня

Россияне пишут оскорбления и абсурдные замечания в адрес звездных родителей, которые якобы "украли у детей детство", вывезя их из РФ. Под постом, который Алла Борисовна разместила на личной странице в Instagram, собралось около трех тысяч таких комментариев.

На кадрах Лиза весело и беззаботно танцует в компании других детей. Тем временем ее брат Гарри вместе с мамой снимает "дискотеку" на телефон.

"Куда уходит детство? В какие города? Оказывается, в Израиль. Вот это да-а-а!" – с юмором подписала Пугачева.

И хотя дети артистки, как можно понять по обнародованным кадрам, вовсе не грустят за Россией, "Z-патриоты" принялись истерить о том, как плохо будет детям жить вдали от родины, а также не забыли полить грязью Максима Галкина, который не боится говорить правду о путинском режиме.

Перепало и самой примадонне, которую одни комментаторы из РФ называли "несчастной", а другие – "продажной". Причем россияне, которые сами живут в нищете, свято верят, что артисты в эмиграции "бомжуют".

"А папаша в это время бандеровцев в Торонто развлекает", "Несчастная женщина! Родиться в России, жить в ней 70 лет и вдруг родиной становится Израиль! Жалкое зрелище! Самообман, потому что пути назад нет", "Людям, которые привыкли ложиться под всех подряд, без разницы под какой флаг вставать", "Пусть дети там и остаются", "Вот и бомжуйте там", "Их папаня отрезал все пути для возвращения своими шутками", "Да, пока классно, но ведь придется детям служить в Израильской армии", "Израиль навсегда останется для вас и ваших детей иллюзией. Не обманывай себя. Время все расставит по своим местам. А вот скажут ли они вам спасибо... Вы своим поступком на всю их жизнь поставили печать", "Похоже вы заблудились, Алла Борисовна", "Дети без родины", "И настоящих родителей тоже отняли", – выдают россияне в комментариях.

Как писал OBOZREVATEL, ранее известная латвийская и российская певица Лайма Вайкуле, публично поддержавшая Украину после полномасштабного вторжения РФ, призналась, что в должности президента России хотела бы видеть своих друзей. Артистка считает, что с этой ролью прекрасно справились бы супруги Максим Галкин и Алла Пугачева. Подробнее – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!