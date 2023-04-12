''Алла будет петь'': Кристина Орбакайте выпустит песню в поддержку мамы, которая покинула РФ

Популярная российская певица Кристина Орбакайте планирует выпустить песню в поддержку своей мамы – знаменитой артистки Аллы Пугачевой, которая покинула РФ вместе с семьей после начала полномасштабной войны. При это сама Орбакайте остается в России, откуда недавно эмигрировал в США и ее старший сын Никита Пресняков. Свою позицию касательно войны, как и примадонна, она не озвучивает, хотя пропагандисты собственноручно распространяют слухи, что певица осуждает агрессию родной страны.

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Так, композиция в поддержку Аллы Борисовны выйдет 14 апреля – накануне ее 74-летия (артистка родилась 15 апреля 1949-го). Анонс Орбакайте сделала в своих InstaStories.

Песня получила символическое название "Алла будет петь".

Как известно, хотя Орбакайте и остается в России, пока Пугачева перебралась с маленькими детьми в Израиль, она поддерживает теплые отношения с мамой. При этом примадонну в родной стране не прочь полить грязью. Особенно беснуются пропагандисты, которым не нравится, что певица не поддерживает кровопролитную и разрушительную войну, а ее муж и вовсе открыто ее осуждает.

Стоит отметить, что выход песни в поддержку матери Орбакайте анонсировала практически сразу после того, как в России следственный комитет объявил о проверке исполнительницы и ее упомянутого выше старшого сына-эмигранта Никиты Преснякова на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

Напомним, после начала полномасштабной войны Алла Борисовна с мужем, пародистом и шоуменом Максимом Галкиным и их общими детьми покинули Россию. Из-за границы пародист активно осуждал действия путинского режима и поддерживал украинцев, а певица дала понять, что разделяет его мнение.

Пугачева публично попросила признать ее "иноагентом", поскольку она солидарна с антивоенными призывами своего супруга.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Алла Пугачева показала забавное видео с танцами своих детей – девятилетних Лизы и Гарри. Под роликом примадонна пошутила об эмиграции двойняшек в Израиль, что вызвало настоящую истерику у граждан страны-террористки. Россияне писали оскорбления и абсурдные замечания в адрес звездных родителей, которые якобы "украли у детей детство", вывезя их из РФ.

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