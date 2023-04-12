Дочь и внук Пугачевой финансируют ВСУ? В России проверяют Орбакайте и Преснякова

В России продолжаются репрессии против артистов, отказавшихся поддерживать войну с Украиной и действующий кремлевский режим. На этот раз следственный комитет будет проверять на предмет финансирования Вооруженных сил Украины дочь и внука певицы Аллы Пугачевой – Кристину Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова.

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С такой просьбой к следователям обратились "патриоты" России, которые не смогли примириться с тем, что звезды уехали из страны-террориста. О проверке написали российские пропагандисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Обращение в следственный комитет поступило от Ассоциации патриотических сил юга России. Общественные деятели обратили внимание на то, что певица перебралась в США и приезжает в Россию, чтобы заработать денег. А выступает она в цветах украинского флага", – посетовали россияне.

Кстати, на днях стало известно, что Никита Пресняков получил гражданство США и успешно устроил карьеру в Америке.

"Патриоты" РФ также требуют изъять квартиру Орбакайте в Москве. Жилье ей якобы досталось от Аллы Пугачевой, которая уже давно не живет в России и увезла оттуда всю свою семью.

В прошлом году российские СМИ также распространили фейк о том, что внука Пугачевой мобилизовали прямо во время репетиции в театре. Пресняков ответил на вбросы псевдо-журналистов всего одним словом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Алла Пугачева пошутила об эмиграции своих детей в Израиль, что вызвало настоящую истерику у граждан страны-террориста. Подробнее об этом – читайте по ссылке.

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