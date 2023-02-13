Алина Гросу сильно похудела после операции и лечения в Индии. Фото до и после

Украинская певица Алина Гросу, которая в октябре прошлого года перенесла тяжелую операцию в Украине, а затем оказалась в госпитале в Индии, сильно похудела. Вегетерианская диета, которой придерживалась исполнительница, помогла ей не только выздороветь, но и лишиться более 5 кг. за три недели.

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Таким изменениям звезда радуется и благодарит местных врачей. Об этом она рассказала в Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я безгранично благодарна всей команде специалистов-врачей из Индии. За то, что днями и ночами невероятно заботились и еще и помогли", – написала украинка.

Она показала фото с медиками, которое сделала, когда попала в госпиталь, а также похвасталась актуальным снимком, на котором продемонстрировала перемены.

По словам певицы, она потеряла 5,5 кг. за 21 день и подтянула свое здоровье. Во время пребывания в госпитале Алина Гросу рассказывала, что питание там исключительно вегетерианское. За размерами порций также строго следили, поэтому они были более похожи на остатки блюда, чем на полноценный прием пищи.

Напомним, ранее исполнительница показала поклонникам свои фото из больничной палаты. Звезда поделилась, что перенесла тяжелую операцию, длившуюся три с половиной часа.

Как писал OBOZREVATEL, Гросу надеялась самостоятельно восстановиться после всех проблем со здоровьем, но этого не произошло, поэтому пришлось обращаться за помощью к специалистам в Индии.

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