Алина Гросу попала в госпиталь в Индии спустя три месяца после операции: много лекарств, процедуры

Популярная украинская певица Алина Гросу в октябре прошлого года перенесла тяжелую операцию в Украине, а сейчас оказалась в аюрведическом госпитале в Индии. По словам звезды, она надеялась самостоятельно восстановиться после всех проблем со здоровьем, но этого не случилось, поэтому пришлось обращаться за помощью к специалистам.

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Теперь в Индии артистка проходит реабилитацию. В учреждении, по словам Гросу, она пьет лекарства и делает процедуры, направленные на оздоровление организма и повышение иммунной системы. Подробностями исполнительница поделилась в своих InstaStories.

"После операции думала, что сама выкарабкаюсь, но решили меня отправить на реабилитацию в госпиталь. Он аюрведический и полностью направлен на реабилитацию организма, повышение иммунной системы, очищение организма, оздоровление. Очень большое количество лекарств, процедуры. Некоторые болезненные, некоторые не очень приятные. Из прикольного – тут есть йога", – поделилась Гросу.

27-летняя знаменитость отметила , что питание в госпитале исключительно вегетерианское. За размером порций тоже строго следят. Она показала несколько позиций из своего рациона.

Гросу подчеркнула, что чувствует себя в госпитале спокойно. Помимо лечения, она знакомится с культурой страны, о которой ей рассказывают сотрудники учреждения.

"Нужно выразить благодарность владельцам за то, что они знакомят тебя с культурой страны. В госпитале в основном находятся взрослые люди, или пожилого возраста. Тут полный покой", ––прокомментировала певица.

Напомним, ранее Гросу показала поклонникам свои фото из больничной палаты. Звезда поделилась, что перенесла тяжелую операцию, которая длилась три с половиной часа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алина Гросу впервые открыто ответила на вопрос о расставании с российским актером Романом Полянским. Артистка дала понять, что сожалеет о том, что вынесла роман на публику. Подробности – в нашем материале.

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