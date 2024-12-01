Алина Гросу с мужем-известным россиянином засветились в ресторане: в сеть выложили видео

Скандальная украинская певица Алина Гросу, которая с 2022 года проживает в США, в очередной раз подтвердила подозрения фанатов, что ее вторым мужем стал российский актер Роман Полянский. Исполнительница засветилась в компании артиста в одном из ресторанов.

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Соответствующее видео появилось в Telegram-канале блоггера Богдана Беспалова. На обнародованном фрагменте заметно, что за столом царила довольно приподнятая атмосфера, так что, возможно, на запись попал момент празднования дня-рождения Полянского, который был 9 ноября.

Следует отметить, что роман между Алиной Гросу и российским актером закрутился еще до начала полномасштабной войны. Однако в 2022 году начали появляться слухи о расставании пары. В течение длительного времени артистка лишь намекала на одиночество, а в начале 2023 официально заявила : "Ни парня, ни любовника у меня нет".

Достаточно долго исполнительница не раскрывала деталей своей личной жизни, после чего поразила фанатов неожиданной новостью. Знаменитость намекнула в соцсетях, что решилась снова связать себя узами брака. Тогда в сеть слили фото со второй свадьбы артистки, а со временем она сама поделилась несколькими кадрами. Однако интересно, что ни на одном из снимков лица любимого она так и не показала.

Со временем поклонники творчества Алины Гросу начали подозревать, что ее вторым избранником все же стал Роман Полянский. Дело в том, что на званом ужине у мэра Нью-Йорка певица засветилась в компании актера. В своих социальных сетях госпожа посол по правам человека и устойчивому развитию в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретная поделилась фотографиями с мероприятия, где показались и украинка с россиянином. В подписи к фото дипломат назвала Полянского "спутником Алины Гросу по жизни", что лишь подтвердило предположение аудитории.

Напомним, что на этом частном мероприятии в доме мэра Нью-Йорка исполнительница не только засветилась с мужем-россиянином, но и попала в громкий скандал. Алина Гросу назвала себя "официальной представительницей украинской культуры", но это заявление быстро опровергли в МИД Украины. Там объяснили, что артистка "не находится ни на каких штатных или внештатных должностях в системе органов дипломатической службы Украины по выполнению дипломатических или консульских функций".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алина Гросу оскандалилась из-за песни "Белые розы" Юрия Шатунова, который собирался убивать украинцев.

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