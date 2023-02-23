Алина Гросу впервые подтвердила, что разошлась с россиянином Полянским, которого нахваливал Павел Зибров

Украинская певица Алина Гросу официально подтвердила, что ее отношения с российским актером Романом Полянским закончились. Раньше она избегала этой темы и намекала на проблемы в личной жизни, одиночество и свободное сердце.

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Причину звезда пока не сообщила, однако украинцы предполагали, что дело в политической позиции россиянина. О разрыве исполнительница рассказала в своих Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Гросу уже давно не публиковала общие кадры с экс-возлюбленным, хоть и не удаляла старые фото. Поэтому подписчики артистки каждый раз спрашивали у нее, куда исчез Полянский. На этот раз украинка не стала отвечать завуалированно.

"Ни парня, ни любовника у меня нет", – написала она.

На вопрос об эмоциональном состоянии знаменитость заверила, что ей уже стало лучше. Артистка научилась контролировать панику и, хотя иногда сталкивается с проблемами, они уже не так серьезны, как раньше.

Напомним, пара встречалась до начала полномасштабной войны. В апреле 2022 года Роман Полянский был пристыжен за молчание. Украинская актриса Наталья Денисенко заявила, что ему не место в независимом государстве.

Тогда исполнительница намекнула, что бойфренд не может говорить правду, но поклонники уже заподозрили, что пара разошлась из-за позиции россиянина.

В скандал вмешался украинский певец Павел Зибров, вступившийся за Полянского. Он заверил, что виделся с ним в Черновцах и назвал его "патриотом Украины". По словам Зиброва, россиянин "морду бьет" всем, кто оскорбляет родину его любимой.

Как писал OBOZREVATEL, впоследствии Полянский был замечен в Москве с дочерью. Поклонники Алины Гросу были убеждены, что это значило разрыв пара.

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