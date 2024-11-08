Алену Делону могло бы исполниться 89 лет: почему актер не жалел, что умирает и где похоронили секс-символа ХХ века

Французский легендарный актер, звезда фильмов "Красный круг" и "Самурай" Ален Делон сегодня мог бы праздновать свое 89-летие, но 18 августа его жизнь оборвалась. Еще шесть лет назад секс-символ XX века признавался, что перед смертью не будет сожалеть о том, что покидает этот мир, ведь был разочарован эпохой и человечеством.

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Он готовился к своей смерти заранее и даже имел отдельную часовню у имения в Душе-Монкорбоне во Франции. Там его похоронили в максимально частной обстановке. На церемонии прощания присутствовало всего 50 человек, а видео и фотосъемка была запрещена. OBOZ.UA решил вспомнить, почему Ален Делон не боялся смерти и как проходило его захоронение.

"У меня уже все готово, могила в моей часовне, там шесть мест. Пока там немного пусто, немного безлюдно. Мои близкие, уже ушедшие, находятся в других местах. Увидим, кто присоединится ко мне впоследствии", – говорил еще в 2018 году Ален Делон.

Его похоронили рядом с собаками, с которыми он жил. Более того, актер раньше просил, чтобы, когда он умрет, родные усыпили его собаку – бельгийскую овчарку Лубо – и похоронили рядом.

"Нет, я абсолютно ее не боюсь. Смерть – это единственная вещь в мире, в которой мы можем быть уверены. Это вопрос времени. Сколько лет мне осталось жить? Мне может быть 90, 92. Это решаю не я, а Другой, там, наверху. Что я точно знаю, так это то, что я не оставлю своего пса в одиночестве. Это моя собака, бельгийская овчарка, которую я люблю как ребенка. Его зовут Лубо. Я скучаю по нему, когда я не с ним. Если он умрет раньше меня, а я надеюсь, что так и будет, я не смогу завести другого", – рассказывал он в интервью Paris Match.

Но зоозащитники были против, чтобы животное лишали жизни, поэтому собака осталась жива и провела хозяина в последний путь вместе с 50 самыми родными людьми. В период похорон, а именно 24-25 августа, французская полиция также установила блокпосты у имения Алена Делона и закрыла на этот период воздушное пространство над домом. А вот поклонников актера не пропускали на территорию, потому они стояли у ворот.

Ален Делон ранее рассказывал, что не будет сожалеть о своей смерти. Он признавался, что пережил немало всего, поэтому его "уже тошнило" от "этой эпохи". Он рассказывал за несколько лет до смерти, что переживал самый несчастливый период своей жизни, поскольку она больше "не предлагала ему ничего особенного". Его также раздражало, что люди начали терять душу и были заинтересованы только в деньгах.

"Я все это видел, все это пережил. Но прежде всего я ненавижу эту эпоху, меня от нее тошнит. Есть люди, которых я ненавижу. Они все фальшивые, все обезображенные. Нет больше уважения, нет больше веса данного слова.Все, что имеет значение – это деньги. Целыми днями слышишь о преступлениях. Я знаю, что покину мир без всякого сожаления. Нет, это точно, я действительно не буду сожалеть о том, что покидаю его", – признавался актер.

Известно, что в 2019 году актер пережил инсульт, что сильно ударило по его здоровью. После этого между его детьми начались столкновения о том, как лучше заботиться об отце. Они неоднократно высказывались о его "критическом" состоянии. Сын Энтони говорил, что это Рождество было "последним" для актера. Как видим, оно действительно стало для него последним.

Ранее OBOZ.UA писал, почему Алена Делона называли секс-символом, и подбирал подтверждающие фото. Он попал в актерство в основном из-за своей внешности.

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