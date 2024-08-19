Секс символ и эталон мужской красоты. 10 фото Алена Делона, разбившего сердце многим женщинам

Французский актер Ален Делон, сердце которого остановилось 18 августа, считается секс-символом 60-х годов прошлого века. Выдающийся сердцеед начал привлекать внимание киноматографистов еще в 50-х и, в основном, благодаря внешности начал актерскую карьеру.

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До этого Делон работал грузчиком в порту Ле-Галле. Тогда актер Жан-Клод Бриали обратил внимание на внешность молодого парня и пригласил его на Каннский кинофестиваль. Там он получил свои первые кинопроекты. В 1957 году актер сыграл свою первую роль в фильме Quand la femme s'en mêle (дословный перевод – "Когда вмешивается женщина"). Издание NPR собрало несколько выдающихся цитат, максимально описывающих характер молодого Алена Делона.

"У этого молодого человека, которого какой-то гениальный пресс-агент услужливо назвал "французским Джеймсом Дином", длинные шелковистые волосы, высокие скулы и раскованная осанка. Он улыбается и в целом снисходительно относится к девушкам, которые подставляют ему свое плечо. Он ездит на мотоцикле и поражает "кошачьим" характером", – писал критик Босли Краузер-младший в пренебрежительной рецензии на фильм "Когда вмешивается женщина" в 1959 году.

Звание секс-символа Ален Делон получил почти сразу после начала актерской карьеры. Критик Энтони Лейн отмечал в статье The New Yorker, что Делон очаровывает всех.

"Очевидно, что есть кто-то, от кого нам следует держаться подальше, но мы не можем от него убежать. Мы даже не можем отвести взгляд. Более того, Делон очень необычен среди людей божественного плана, поскольку, как говорится, он развивал связи с реальным преступным миром", – пишет журналист.

Быть настоящей звездой Голливуда Делона так и не удалось. Он пытался построить свою карьеру, снимаясь в одних фильмах с Джейн Фонда, Бертом Ланкастером, Чарльзом Бронсоном, Бриджит Бардо и т.д., но потерпел неудачу. С немецкой звездой и его коллегой Роми Шнайдер актер даже имел романтические отношения. Их разрыв, активно обсуждавшийся в 1964 году, стал одним из многих скандалов, которыми отличилась его внеэкранная жизнь.

Несколько лет Алена Делона награждали Золотой пальмовой ветвью и премией "Сезар". Он больше всего был известен, играя внешне привлекательных и безнравственных преступников.

Ранее OBOZ.UA писал, как Ален Делон поддерживал Украину: общался с Владимиром Зеленским, декларировал украинские стихи, восхищался нашим народом и военными.

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