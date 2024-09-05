Алексей Суханов впервые рассказал о своей брони от мобилизации: я там, где более эффективен

Украинский телеведущий российского происхождения Алексей Суханов впервые рассказал, что у него есть бронь от мобилизации. Получил он ее от телеканала 1+1, на котором работает.

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В интервью "Ранку у Великому місті" телеведущий объяснил, что сейчас находится там, где должен быть, но помогает армии финансово. Он добавил, что, как другие граждане Украины мужского пола, актуализировал данные в ТЦК.

"У меня сейчас бронирование, я обновил все данные по требованию закона. Сейчас у меня есть бронирование от канала. Я работаю там, где я должен работать, где я более эффективен. Я склоняюсь перед теми, кто защищает Украину. И я считаю, что до последнего дыхания им должен быть благодарен не только вот здесь [указывает на ум], вот здесь [указывает на сердце], а еще и вот так [показывает жест денег], уплачивая налоги. Я не афиширую это, я вообще не склонен об этом говорить, но я помогаю своими деньгами адресно", – признался ведущий.

Алексей Суханов 40 лет своей жизни прожил в России, но в 2014 году переехал в Украину и начал строить свою жизнь заново. Вскоре до полномасштабного вторжения РФ в 2022 году он получил украинское гражданство и показал новый паспорт.

"В 2014 году я выбрал Украину как страну своей жизни. И мне это болит. Я не хочу потерять ее, потому что я уже разочаровался в 2014 году и потерял ту территорию, где я родился. Я не хочу, чтобы Украина – могучая и достойная жить и быть современной, развитой и прогрессивной – осталась в этом болоте, совке. Я не хочу этого, понимаете?" – высказался Суханов.

Ранее ведущий рассказывал OBOZ.UA, что решил не выбрасывать свой российский паспорт только ради одного дела в Латвии.

"У российского паспорта истек срок действия в мае, – объяснял он. – Но пока лежит себе. Я его держу, потому что нужен для переоформления документов на мою латвийскую квартиру. Ее покупал на этот паспорт. Когда пройду всю эту бумажную тяганину, просто в учреждении его и выброшу. А зачем он мне? Украинский паспорт для меня – это законное право стать частью людей с заглавной буквы. Украинский дух – это то, что меня увлекает".

OBOZ.UA писал, что Алексей Суханов послал на три буквы давнего знакомого украинца-поклонника Путина.

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