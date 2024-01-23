Суханов, 40 лет проживший в России, послал на три буквы украинца-поклонника Путина

Украинский телеведущий Алексей Суханов, имея свои корни из России и прожив там большую часть своей жизни, всем сердцем ненавидит ее поклонников. Он бурно высказался насчет давнего знакомого, проживающего на территории страны-оккупанта и, похоже, решившего напомнить о себе, написав Алексею.

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Свои слова-возмущениt Суханов опубликовал в Instagram с обращением ко всем россиянам. Оказалось, что Женя, к которому обращался телеведущий, родом из Украины, но давно проживает в Москве и поддерживает политику Владимира Путина. Алексей рассказал, что старого знакомого он отправил искать лучшую судьбу.

"Зря ты так!" – успокаивающе-расстроенным тоном "раздалось" сегодня из Мордора от давнего знакомого… Не оставалось ничего, чтобы определить направление его движения!" – написал телеведущий.

Его шокирует, что россияне не задумываются о проблемах, которые приносят с собой веками, а вспоминают о мире только, когда им это нужно и выгодно.

"Антропологи и психиатры должны еще исследовать тот фактор неспособности понять крайне простые вещи... Например, почему, веками они сидят, засунув свой язык в задницу, а вдруг "просыпаются" и начинают рассуждать на тему миролюбия!" – на этот вопрос Алексея вряд ли можно скоро услышать ответ.

Впоследствии он вспомнил также захватническое мировосприятие россиян и задал вопрос о количестве убитых ими людей, которое, скорее всего, также останется без ответа.

"Вы считаете, скольких вы убили? А сколько лет жизни вы и каждый из вас уже украли? Вы – те, кто разгуливает сейчас по миру, не задумываясь по поводу ценности жизни, потому что продолжаете строить только собственно эго! Поэтому, идите вы на *уй!.. И ты, Женя, тоже!" – эмоционально выразился телеведущий.

В комментариях Алексея поддержали поклонники. Некоторые даже рассказали о своих отношениях с родственниками, которые проживают в России и активно поддерживают их политику.

Ранее OBOZ.UA писал, что Алексей Суханов в преддверии полномасштабного вторжения России получил украинское гражданство, но все еще имеет российский паспорт. Хотя он и вышел из срока годности, но телеведущий все же сохраняет его ради одного важного дела в Латвии.

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