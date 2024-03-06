Александр Малинин заявил о готовности защищать Россию с оружием в руках и объяснил, почему не откажется от звания народного артиста Украины

Российский певец Александр Малинин публично заявил, что может поднять оружие против украинцев. Из-за критики россиян в якобы "проукраинской" позиции он вышел с первыми за два года открытыми призывами к войне и готовностью участвовать в ней.

Так артист пытается реабилитировать свою карьеру после того, как депутаты в Саратове обвинили его в несоблюдении обещания поддержать СВО на концерте. Малилин дал интервью пропагандистам, в котором поддержал геноцид, но также объяснил, что не будет отказываться от звания народного артиста Украины.

"В любой момент, если это понадобится, я буду защищать свою родину. Я готов. Если понадобится с оружием в руках. Если родине будет нужно, то я пойду и буду защищать ее", – уверенно заявил 65-летний кремлевский шут.

Примечательно, что он не обсуждал возможность выступить в оккупированных украинских городах.

В России Малинина критикуют за звание Народного артиста Украины и исполнение украинских песен, однако он не считает это проблемой и сравнивает себя с предательницей Таисией Повалий.

"Это звание я заработал двадцать лет назад! Никто же не имеет ничего против украинской культуры. Мы не боремся с украинской культурой, и вот это – самое главное! У нас сегодня полно артистов из Украины, которые в России живут, работают и, кстати, поют украинские песни прямо в Кремле. Например, Таисия Повалий. А я теперь должен упасть на колени и покаяться. Перед кем? И за что? Я не считаю себя вообще ни в чем виноватым!" – возмутился Малинин.

В заключение он заверил, что живет в РФ и платит налоги на финансирование войны в Украине, а выезжает только к детям в Германию, ведь они почему-то получать знания в "процветающей" России не захотели.

Ранее OBOZ.UA писал, что Малинин спровоцировал истерику, опубликовав фото на сине-желтом фоне. Уязвимых пропагандистов испугал свет софитов в цветах украинского флага.

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