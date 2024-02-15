Российский певец Малинин выложил 'сине-желтое' видео после скандала на концерте в Саратове: пропагандисты свирепствуют

Российский певец Александр Малинин, получивший в 2004 году звание народного артиста Украины, попал в скандал после своего выступления в Саратове. Перед концертом местные чиновники договорились с исполнителем романсов, что тот со сцены публично поддержит так называемую спецоперацию и оккупантов. Малинин пообещал выполнить условия, но не сделал этого. Масла в огонь подлило видео, которое артист обнародовал на фоне скандала. Z-патриоты увидели в нем сине-желтое знамя.

Пропагандисты бесятся и отовсюду кричат, что Малинин поддерживает Украину. Сам же певец умалчивает геноцид украинского народа, к которому ранее относился с заметным уважением и любовью.

Саратовский депутат Роман Грибов после того, как Малинин проигнорировал "задачу" похвалить политику Кремля и развязанную им террористическую войну, назвал певца трусом. Путинский миньон заявил, что исполнитель просто испугался потерять свою недвижимость в Германии, а также напомнил о его звании народного артиста Украины и о том, что тот живет значительную часть времени в Европе.

Малинин никак не комментировал скандал, а вот его жена ответила: "Я считаю, что народному артисту не солидно оправдываться перед такой глупой провокацией".

Певец тем временем обнародовал видео с концерта в Саратове. Стоп-кадром он выбрал такой момент, который визуально действительно соединил в себе синий и желтый цвета.

Больные российские пропагандисты не сомневаются – это не случайность. Они пишут: "На обложке видеовыступления звезды красовался двуколор, составленный из одежды артиста и цвета софитов. Обложку для видео при публикации в соцсетях, как правило, выбирают вручную. На ролике из Саратова в течение нескольких секунд создался пересвет, из-за которого черный костюм Малинина окрасился в синий. Поскольку продолжительность отрывка была крайне мала, существует высокая вероятность, что ее поставили намеренно либо представители звезды, либо он сам".

Что интересно, сейчас в профиле Малинина этой публикации нет. Очевидно, опасаясь потерять один из двух стульев, на которых он сидит, певец решил не дразнить лишний раз Z-патриотов.

Как писал OBOZ.UA, Александр Малинин всегда лояльно относился к украинцам, хоть и родился в РФ. В 2004 году, как мы уже писали, он получил государственную награду, а в разгар Революции Достоинства был в Киеве, где дал концерт с хором Веревки. Артист уверял, что беспокоится за украинцев, желает мира соседям и с удовольствием поет украинские песни. К слову, он на достойном уровне владеет украинским языком, без проблем исполняет "Червону калину" и другие композиции. Подробнее о противоречивой позиции певца – в нашем материале.

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