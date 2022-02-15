"Так быстро не проходит любовь": Эллерт заявил, что хочет вернуть Мишину

Украинский комик и экс-сценарист "95 квартала" Александр Эллерт не считает актрису, "холостячку" Ксению Мишину своей "бывшей". Знаменитость утверждает, что их отношения просто на паузе.

Более того, он намекнул, что все еще любит Мишину. Такие личные признания 36-летний юморист сделал в ходе интервью ведущему "Люкс ФМ" Славе Демину. Запись разговора была опубликована на YouTube-канале радиостанции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Пара публично подтверждала свое расставание, но, судя по всему, Эллерт не теряет надежду снова сойтись с экс-девушкой. "[Ксению] мы не записываем в список "были", не вычеркиваем... Так быстро не проходит любовь", – сказал он.

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Звезда не уверен на 100%, что их роман снова возобновится, но говорит, что готов сделать все для этого. Он признался, что во время отношений с актрисой чувствовал себя практически женатым. Официально они не была расписаны, но оба носили кольца. У Эллерта оно до сих пор на руке – потому что украшение не снимается.

"У нас, наверное, был гражданский брак. Мы ходили с кольцами, иногда называли друг друга муж и жена", – рассказал сценарист.

Он признал, что в отношениях были ссоры и он "споткнулся", но теперь жалеет. Например, пара ругалась из-за обоюдной ревности и того, что проводила недостаточно времени вместе.

"У нас часто было мало времени друг с другом. Говорить, что было причиной скандалов, я не буду, но я своим путем и своими методами постараюсь сделать так, чтобы все наладить", – заявил юморист.

Он добавил, что был счастлив с Мишиной, она разделила его жизнь на "до" и "после". "Я счастлив, но не полностью. С ней я более счастлив... Я благодарен за все, что она мне говорила, делала для меня, советовала и дарила", – сказал Эллерт.

Коротко о знаменитостях:

Александр Эллерт – украинский комик, сценарист, ведущий мероприятий. Родился в 1987 году в поселке Жигалово (Иркутская область России), но вырос в городе Харцызск (Донецкая область, Украина). Участвовал в шоу "Рассмеши комика", "Лига смеха" и "Холостячка". Был дважды женат. Воспитывает 13-летнюю дочь Элю.

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. Родилась в 1989 году в Севастополе. Дебют в полнометражном фильме состоялся в 2014-м ("Раскаленный периметр"). В 22 года актриса родила сына Платона от женатого мужчины.

Эллерт и Мишина познакомились в первом сезоне шоу "Холостячка", который снимал телеканал СТБ. Комик стал победителем проекта, но пара рассталась в 2021 году.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мишина рассказала о причине окончания романа с Эллертом – ссорах. По словам звезды, она ценила отношения с комиком, однако не могла находится в постоянном стрессе и чувствовала себя плохо.