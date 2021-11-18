Мишина и Эллерт отписались друг от друга и удалили совместные фото

Украинская актриса, "холостячка" Ксения Мишина ее бывший возлюбленный, комик и сценарист "95 квартала" Александр Эллерт отписались друг от друга в социальной сети Instagram. Кроме того, экс-пара удалила совместные фотографии.

На странице победителя первого сезона реалити-шоу "Холостячка" (СТБ) осталось только одно фото с Мишиной. На нем также запечатлены сын актрисы Платон и дочь комика Элина.

Также в микроблоге Эллерта есть снимок с Платоном, опубликованный в честь дня рождения ребенка.

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Мишина подписана в Instagram на 354 пользователей, и Эллерта среди них в списке нет. У сценариста всего 83 подписки. По состоянию на 18 ноября "холостячки" не было среди людей, за которыми следил юморист.

Не исключено, что бывшие влюбленные оборвали все контакты или забанили друг друга.

Отметим, что до этого победитель реалити-шоу лайкал и комментировал практически все фотографии украинской актрисы.

Под последним постом Мишиной в Instagram поклонники написали, что продолжают следить за отношениями. Некоторые подписчики пошутили, что ждут реакции Эллерта на фото.

Актриса и сценарист встречались после финала проекта "Холостячка". Отношения звездной пары закончились менее чем через год после начала. О расставании знаменитости сообщили 16 июля в соцсети.

История любви закончилась по инициативе Мишиной. Она заявила, что больше не могла предавать интересы сына и свои, а отношения стали для нее настоящей драмой.

Эллерт с юмором отреагировал на пост экс-возлюбленной, опубликовав на странице в Instagram скриншот с "Википедии" с разъяснением слова "драма".

Коротко о знаменитостях:

Александр Эллерт – украинский комик, сценарист, ведущий мероприятий. Родился в 1987 году в Харцызске (РФ). Участвовал в шоу "Рассмеши комика", "Лига смеха" и "Холостячка". Был дважды женат. Воспитывает 13-летнюю дочь Элю.

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. Родилась в 1989 году в Севастополе. Дебют в кино состоялся в 2014 году в фильме "Раскаленный периметр". В 22 года актриса родила сына Платона от женатого мужчины.

Эллерт и Мишина познакомились в первом сезоне шоу "Холостячка", который снимал телеканал СТБ. Комик тал победителем проекта.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мишина призналась, что после шоу у нее и Эллерта возникали некоторые трудности в отношениях. Она заявила, что им было сложно скрывать факт того, что они вместе.