Мишина откровенно рассказала о серьезных ссорах с Эллертом. Видео

Украинская актриса, "холостячка" Ксения Мишина впервые откровенно рассказала о причине расставания с комиком, сценаристом "95 квартала" Александром Эллертом – ссорах. По словам звезды, она ценила отношения с победителем романтического реалити, однако не могла находится в постоянном стрессе и чувствовала себя плохо.

"Женщина в постоянном стрессе не может существовать", – заявила знаменитость телеведущей Кате Осадчей в программе "Світське життя". Интервью, записанное во время отдыха актрисы в ОАЭ, появилось в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Первый раз Мишина вспомнила о бывшем, когда отвечала на вопрос о самой дорогой вещи в гардеробе. Это сумочка Louis Vuitton за 2,5 тыс. долларов (более 67 тыс. гривен), которую ей на день рождения подарил комик.

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Позже Осадчая прямо спросила об отношениях экс-пары. Мишина заявила: они были отличными и в них было "много всего яркого, позитивного, много плюсов".

"Но конечно, были и минусы", – заявила звезда. Она пояснила, что речь идет о разногласиях – "разных сторонах каждого человека, которые должны притереться".

"Мы пытались это сделать, но, к сожалению, этого не вышло. У нас были ссоры, постоянные эмоциональные всплески. Я понимала, что это слишком и так нельзя. Я чувствовала себя в этом очень, очень плохо. Это постоянная боль, которую выдерживать очень сложно", – сказала актриса.

На вопрос о том, кто чаще всего начинал ссоры, Мишина не ответила. Главная героиня первого сезона "Холостячки" лишь отметила, что и она сама, и Эллерт – довольно эмоциональные.

Основной причиной конфликтов было время, выделяемое для второй половинки, и работа Мишиной.

По словам актрисы, она и ее экс-возлюбленный "потерялись" и не смогли найти выход. "Я поняла, что я не могу больше существовать в этих отношениях... Принять такое решение, мне кажется, было правильно", – сказала она о разрыве с Эллертом.

Коротко о знаменитостях:

Александр Эллерт – украинский комик, сценарист, ведущий мероприятий. Родился в 1987 году в Харцызске (РФ). Участвовал в шоу "Рассмеши комика", "Лига смеха" и "Холостячка". Был дважды женат. Воспитывает 13-летнюю дочь Элю.

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. Родилась в 1989 году в Севастополе. Дебют в полнометражном фильме состоялся в 2014 году ("Раскаленный периметр"). В 22 года актриса родила сына Платона от женатого мужчины.

Эллерт и Мишина познакомились в первом сезоне шоу "Холостячка", который снимал телеканал СТБ. Комик стал победителем проекта.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мишина призналась, что съемки в сериале ей даются легче, чем сидеть в кресле жури на телешоу. Также звезда рассказала, как избавляется от стресса и почему не ходит в тренажерный зал.