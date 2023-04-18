Алек Болдуин уверен, что сестра и родители украинки Галины Хатчинс, которую он застрелил, хотят нажиться на ее смерти

Известный голливудский актер Алек Болдуин, который обвиняется в непреднамеренном убийстве оператора из Украины Галины Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина", обвиняет сестру и родителей погибшей в желании нажиться на ее смерти. Родственники украинки, которые остаются на Родине, требуют от звезды возмещения ущерба, аргументируя это тем, что потеря Галины сильно отразилась на их теперешней жизни в условиях войны.

Видео дня

Глория Оллред, адвокат сестры и родителей Хатчинс, объясняет, что Галина "не позволила бы родственникам оставаться в стране, будь она жива", и "могла бы перевезти их в США". Подробностями поделились журналисты Daily Mail.

Адвокат рассказала, что Ольга Соловей – мама покойной операторши – работает медсестрой в Украине и часто ей приходится ухаживать за раненными украинскими защитниками. А сестра Галины – Светлана – самостоятельно растит двоих детей, ведь ее муж воюет с оккупантами на фронте. Если бы Хатчинс не была убита Болдуином, то она, как утверждает адвокат, помогла бы родственникам. Поэтому близкие погибшей требуют ущерб от виновного.

Впрочем, актер не соглашается выплачивать деньги родственникам Галины. Адвокат Болдуина пытается убедить суд в том, что иск сестры и родителей убитой "вводит следствие в заблуждение", ведь их единсвтенная цель – это якобы получение денежной компенсации.

Объясняет адвокат знаменитости это тем, что родственники не были близки с Галиной, когда она была жива.

"Потеря дочери и сестры, безусловно, болезненна при любых обстоятельствах. Тем не менее, истцы находились на расстоянии от Галины физически, финансово и эмоционально в течение многих лет до ее смерти. У них нет реальных оснований для иска против ответчиков. Это действие вводит следствие в заблуждение", – уверяет адвокат Болдуина.

Напомним, 21 октября 2021 года в штате Нью-Мексико (США) Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина", отрабатывая сцену с оружием, случайно застрелил 42-летнюю оператора из Украины Галину Хатчинс. Правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить, почему револьвер был заряжен настоящими патронами.

Вскоре после трагедии Болдуин дал первое интервью, в котором заявил, что точно не давил на спусковой крючок пистолета.

Муж покойной украинки Мэтью Хатчинс и их сын Андрос подали иск в окружной суд округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) против продюсеров вестерна "Ржавчина" и Алека Болдуина о неправомерной смерти.

Вскоре Болдуин и семья убитой Хатчинс заключили внесудебное мировое соглашение. Муж украинки заявил, что он не заинтересован в обвинениях или приписывании вины продюсерам и актеру. Работу над фильмом обещали возобновить в начале 2023 года. Впрочем, как оказалось, это соглашение не повлияет на рассмотрение дела.

Как писал OBOZREVATEL, в марте этого года суд вынес первый приговор по делу о непреднамеренном убийстве Алеком Болдуином Галины Хатчинс. Помощник режиссера Дэвид Холлс был приговорен к шести месяцам условного заключения. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!