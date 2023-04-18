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Алек Болдуин уверен, что сестра и родители украинки Галины Хатчинс, которую он застрелил, хотят нажиться на ее смерти

Анна Кравчук
Люди
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Алек Болдуин уверен, что сестра и родители украинки Галины Хатчинс, которую он застрелил, хотят нажиться на ее смерти

Известный голливудский актер Алек Болдуин, который обвиняется в непреднамеренном убийстве оператора из Украины Галины Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина", обвиняет сестру и родителей погибшей в желании нажиться на ее смерти. Родственники украинки, которые остаются на Родине, требуют от звезды возмещения ущерба, аргументируя это тем, что потеря Галины сильно отразилась на их теперешней жизни в условиях войны. 

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Глория Оллред, адвокат сестры и родителей Хатчинс, объясняет, что Галина "не позволила бы родственникам оставаться в стране, будь она жива", и "могла бы перевезти их в США". Подробностями поделились журналисты Daily Mail

Адвокат рассказала, что Ольга Соловей – мама покойной операторши – работает медсестрой в Украине и часто ей приходится ухаживать за раненными украинскими защитниками. А сестра Галины – Светлана – самостоятельно растит двоих детей, ведь ее муж воюет с оккупантами на фронте. Если бы Хатчинс не была убита Болдуином, то она, как утверждает адвокат, помогла бы родственникам. Поэтому близкие погибшей требуют ущерб от виновного. 

Алек Болдуин уверен, что сестра и родители украинки Галины Хатчинс, которую он застрелил, хотят нажиться на ее смерти

Впрочем, актер не соглашается выплачивать деньги родственникам Галины. Адвокат Болдуина пытается убедить суд в том, что иск сестры и родителей убитой "вводит следствие в заблуждение", ведь их единсвтенная цель – это якобы получение денежной компенсации. 

Объясняет адвокат знаменитости это тем, что родственники не были близки с Галиной, когда она была жива. 

"Потеря дочери и сестры, безусловно, болезненна при любых обстоятельствах. Тем не менее, истцы находились на расстоянии от Галины физически, финансово и эмоционально в течение многих лет до ее смерти. У них нет реальных оснований для иска против ответчиков. Это действие вводит следствие в заблуждение", – уверяет адвокат Болдуина. 

Алек Болдуин уверен, что сестра и родители украинки Галины Хатчинс, которую он застрелил, хотят нажиться на ее смерти

Напомним, 21 октября 2021 года в штате Нью-Мексико (США) Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина", отрабатывая сцену с оружием, случайно застрелил 42-летнюю оператора из Украины Галину Хатчинс. Правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить, почему револьвер был заряжен настоящими патронами.

Вскоре после трагедии Болдуин дал первое интервью, в котором заявил, что точно не давил на спусковой крючок пистолета.

Муж покойной украинки Мэтью Хатчинс и их сын Андрос подали иск в окружной суд округа Санта-Фе (штат Нью-Мексико) против продюсеров вестерна "Ржавчина" и Алека Болдуина о неправомерной смерти.

Вскоре Болдуин и семья убитой Хатчинс заключили внесудебное мировое соглашение. Муж украинки заявил, что он не заинтересован в обвинениях или приписывании вины продюсерам и актеру. Работу над фильмом обещали возобновить в начале 2023 года. Впрочем, как оказалось, это соглашение не повлияет на рассмотрение дела.

Как писал OBOZREVATEL, в марте этого года суд вынес первый приговор по делу о непреднамеренном убийстве Алеком Болдуином Галины Хатчинс. Помощник режиссера Дэвид Холлс был приговорен к шести месяцам условного заключения. Подробности – в нашем материале.

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