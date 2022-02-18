Алек Болдуин отказался от обучения обращению с оружием и во всем винит других – адвокат Гатчинс

Адвокат семьи застреленной Галины Гатчинс, подавшей на Алека Болдуина иск в суд, раскрыл новые детали трагического убийства на съемочной площадке "Рживчины". По его словам, звезда фильма отказался от обучения безопасному обращению с оружием и обвиняет в инциденте других людей.

Юрист подчеркнул, что 63-летний актер не признает свою вину и продолжает искать виновных в стрельбе, снимая с себя ответственность. Об этом сообщило издание Fox News (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Семейный адвокат Гатчинсов Брайан Паниш заявил, что Алек Болдуин полностью отрицает свою роль в смерти оператора и обвиняет других в стрельбе, произошедшей 21 октября в Санта-Фе, штат Нью-Мексико.

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Он считает, что причиной трагедии стала опрометчивость продюсеров и актера, отказавшихся от необходимых на съемке кино с оружием тренингов и средств безопасности. Также, по его словам, обвиняемый не имел права направлять оружие на кого-либо из членов съемочной команды.

"Во-первых, он отказался от каких-либо тренингов по технике безопасности. Во-вторых, он наставил пистолет на кого-то на съемочной площадке. Этого нельзя делать без органического стекла и других мер безопасности. В-третьих, почему в пистолете были пули, всеравно, настоящие или фальшивые? Никто не ожидал от него этого, но он безрассудно выстрелил из оружия, направив его на трех человек", – говорится в сообщении.

Также Брайан Паниш добавил, что от продюсеров "Ржавчины", оружейницы, мастера реквизита и помощника режиссера, чьи имена также указаны в иске, муж и сын Гатчинс будут требовать материальной компенсации, чтобы покрыть моральный ущерб, а также потраченные средства на похорон и т.д.

Напомним, что адвокат семьи Гатчинс создали 3D-анимацию трагедии, где сгенерированный аватар, изображающий Болдуина, берет револьвер во время репетиции сцены со стрельбой и направляет его в сторону Галины Гатчинс. Через мгновение на видео показали момент выстрела.

Напомним, что 21 октября прошлого года в штате Нью-Мексико (США) Алек Болдуин, отрабатывая сцену с оружием, случайно застрелил 42-летнюю оператор Галину Гатчинс. Правоохранительные органы начали расследование. Вскоре после трагедии Болдуин дал первое интервью, в котором заявил, что он точно не нажимал на спусковой крючок пистолета.

Коротко о звезде:

Алек Болдуин – американский актер, комик и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант "Оскар" и "Тони". Болдуин известен по ролям во многих фильмах, в частности, в картинах "Охота за "Красным Октябрем", "Отступники", "Авиатор", "Перл-Харбор" и в сериале "Студия 30".

Как сообщал OBOZREVATEL, после информации об иске в суд Алек Болдуин выложил оптимистическое видео со словами "Все будет хорошо". Подписчики не оценили позитивный настрой актера.