Алек Болдуин кричал и ругался, он не контролировал свои эмоции: прокуроры озвучили новые детали съемок 'Ржавчины'

Прокуроры штата Нью-Мексико, США, утверждают, что известный голливудский актер Алек Болдуин во время съемок скандального фильма "Ржавчина" в 2021 году убил украинского оператора Галину Хатчинс из-за потери контроля над своими эмоциями и хаоса на площадке.

Они в публичном заявлении People указали, что убийца был "рассеянным" во время работы с огнестрельным оружием и "часто кричал и ругался". В то время револьвер был заряжен, а сам актер утверждал, что не нажимал на курок, а только махал реквизитом.

"Наблюдать за поведением мистера Болдуина на съемочной площадке "Ржавчины" означает быть свидетелем человека, который абсолютно не контролирует собственные эмоции и совершенно не беспокоится о том, как его поведение влияет на окружающих. Свидетели отмечают, что именно это поведение способствовало безопасности на съемочной площадке", – заявили прокуроры Кари Т. Моррисси и Джейсон Дж. Льюис.

Команда юристов Алека Болдуина в марте 2024 года пыталась выдвинуть ходатайство о снятии обвинений из-за якобы непреднамеренного убийства. Во время суда виновной признали и оружейника Ханну Гутьеррес Рид, которая вручила актеру заряженный револьвер во время проведения репетиции. Обвиняемой грозит 18 месяцев тюрьмы, и этим решил воспользоваться и сам Болдуин, низложив всю вину на нее.

Прокуроры отмечают, что каждое воспроизведение событий убийства противоречило предыдущему. В частности, они "пережили почти бесчисленное количество лжи и манипуляций со стороны защиты" и являлись "объектом надуманных и необоснованных личных нападок подсудимого".

Сейчас Болдуин собирает список известных людей, выступающих в его защиту. Ожидается, что туда войдут: его коллега по фильму "Ржавчина" Фрэнсис Фишер, а также Микки Рурк, Дебра Мессинг и Ди Джей Куоллс. Они будут якобы убеждать в суде, что актер не причастен к реквизиту, так что винить Болдуина в выстреле было бы некорректно.

Как сообщал OBOZ.UA, оператор Галину Хатчинс убили на съемках фильма "Ржавчина" 21 октября 2021 года. Болдуин готовился к сцене, в которой он должен был направить револьвер на камеру и выстрелить, но оружие оказалось заряженным и пуля попала в украинку. Хатчинс умерла, получив сквозное ранение в грудь. В частности, пуля зацепила и стоявшего сзади режиссера Джоэла Соуза. Мужчина получил ранения, но остался в живых.

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