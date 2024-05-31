'Я сознательно выбираю этот путь'. Украинский режиссер Елена Апчел, которая последние годы жила в Польше, вступила в ряды ВСУ

Украинский режиссер, драматург и активистка Елена Апчел вступила в ряды ВСУ. После 4 лет в эмиграции она вернулась домой и не смогла остаться в стороне от борьбы родного народа с российскими захватчиками.

Об этом сознательная украинка сообщила на своей странице в Facebook. Сейчас она проходит обучение и участвует в некоторых культурных мероприятиях.

"Путь в армию был для меня длинным и нелегким, что еще больше помогло убедиться в его взвешенности. Полгода назад, после четырех лет в эмиграции, я специально вернулась в Украину, чтобы присоединиться к нашей совместной борьбе. Извините, пожалуйста, все, кому я эти полгода отказывала во встрече или в просьбе взяться за какой-то проект. Мне просто потребовалось время, чтобы адаптироваться к новой реальности", – пояснил режиссер.

Она пообещала после победы Украины реализовать все запланированные проекты, а сейчас попросила для себя эмоционально-интеллектуальной и финансовой поддержки.

"Горжусь своими новыми собратьями и сестрами. Легко не будет, но я сознательно выбираю этот путь, потому что хочу домой в Крым и на Донетчину, хочу, чтобы Харьков выстоял, хочу, чтобы выстояли Днепр и Запорожье, хочу отстраивать Волноваху и Мариуполь, хочу, чтобы все наши люди во всех городах были защищены. А для этого надо бороться. А еще хочу бороться за пространство для памяти о погибших и уважения к живым", – подчеркнул драматург.

Она также добавила, что решилась встать на защиту государства "не ради политиков и коррупционеров, а ради людей и дома". Других она поощряет сделать то же, но не агитирует к этому.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский музыкант, писатель, лидер рок-группы "Фиолет" – Сергей "Колос" Мартынюк – вступил в ряды ВСУ.

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