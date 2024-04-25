Сменили сцену на фронт. Еще два украинских актера вступили в ряды ВСУ

Ряды украинских защитников пополнили еще два деятеля культуры – актер сериала "Колір пристрасті" Юрий Фелипенко и звезда "І будуть люди" и "Смак свободи" Константин Темляк. Оба они играли в Театре на Подоле, а ныне сценические костюмы и многостраничные сценарии заменили камуфляж и оружие.

Оба мужчины вошли в состав батальона ударных БпАК "Ахіллес" 92-й ОШБр. Об этом стало известно из недавнего видео, опубликованного Фелипенко в Instagram, с подготовкой к оглашению военной присяги.

"Новобранцы "Ахиллеса" готовятся к принесению присяги", – подписал он.

Уже 24 апреля он поделился с подписчиками кратким видеоотчетом о своих тренировках и "утренней зарядке" воинов Вооруженных сил Украины. "Утренняя зарядка "ахиллесовцев". Удивительно, что люди, которые совсем далеки от спорта, каждый день, смотря на нашу организованную группу рекрутов в БпАК "Ахиллес", сами начинают делать упражнения. Сначала нас было всего 8, а сейчас более 20. Эффект разбитых окон", – отметил актер.

На видео попали кадры, на которых мужчины бегают с оружием в руках в компании собак.

Стоит отметить, что контент со службы так и не появился на Instagram-странице Константина Темляка. Последняя его публикация датирована 15 апреля с новостью о помолвке с актрисой Анастасией Нестеренко.

Многие украинские деятели культуры сейчас служат в рядах ВСУ, и их количество каждый раз увеличивается. Среди них актеры Геннадий Попенко, утверждающий, что война не обойдет никого, Владимир Рощук, Сергей Филимонов, певцы Андрей Хлывнюк, YARMAK, Николай Серга, участники группы O.Torvald и другие.

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