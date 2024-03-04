Актриса Лариса Лужина пожаловалась на отношение к россиянам во Львове еще со времен СССР и вскипела из-за фразы 'Россию проклял Бог'

Советская и российская актриса Лариса Лужина, яро поддерживающая путинский режим, пожаловалась на "негативное отношение" во Львове, когда приезжала туда еще во времена СССР. По словам звездной Z-патриотки, "западняки", как она назвала львовян, встречали ее с антироссийскими настроениями.

Лужина также обижается на украинских коллег, которые, видите ли, говорят "страшные" вещи о России. Слова народной артистки РСФСР, которая также является членом путинской партии "Единая Россия", процитировали в пропагандистских СМИ.

"Знаете, когда я бывала в Украине с гастролями, поездками, встречала антироссийские настроения даже во время СССР. Это происходило на Западе Украины, во Львове. В советское время там чувствовалось негативное отношение к нам... Западняки тогда уже были настроены как-то по отношению к нам очень негативно", – удивляется фанатка войны в Украине.

А вот всех коллег, которые осуждают действия российских окупантов и предсказывают им поражение, Лужина спешит полить грязью. В частности, досталось звезде "Иронии судьбы" Барбаре Брыльской, которая когда-то метко сказала, что россияне – "проклятый народ".

Лужина в истерике на это ответила довольно типичными нарративами из кремлевской методички по типу "Мы русские – с нами Бог", а также упрекнула Брыльской, что говорить такое о "России-кормилице" якобы запрещено. Вместе с тем путинистка отметила, что польская актриса и до 24 февраля 2022 не сильно любила Россию.

"Всегда у нее такое отношение было к нам — не очень доброжелательное. Даже когда она снималась у нас, даже когда приезжала со своими картинами на встречи со зрителям — у нее было всё время немножечко пренебрежительное отношение и к нашему зрителю, и к нам, коллегам... Говорить такие слова о России, которую Бог всегда любил. Он всегда оберегал нашу Россию, Русь Святую. И сейчас заявлять, что мы прокляты Богом — это просто кощунство. Думаю, что Брыльской все сторицей ответится, все бумерангом вернется к ней же. То же самое и украинские актеры — просто страшно, что они сейчас говорят про Россию", – издала Z-патриотка.

Напомним, Брыльская выбрала четкую антивоенную позицию после полномасштабного вторжения, из-за чего ее даже предложили "стереть" из "Иронии судьбы". Актриса же высказалась о стране-агрессорке: "Там везде нищета, там невозможно жить. Россияне должны понять, что жить в этом г*вне, в котором они живут, нельзя".

Как писал OBOZ.UA ранее, солист некогда популярной советской и российской группы "На-На" Владимир Левкин ярко поддерживает путинский режим и войну в Украине. По словам Z-патриота, он даже ходил в военкомат после объявления мобилизации в стране-террористке. Правда, "защищать" свою горячо любимую родину певец не планировал.

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