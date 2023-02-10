В РФ предложили "стереть" Барбару Брыльску из "Иронии судьбы" из-за поддержки Ахеджаковой и показали "замену". Видео
Польская актриса и звезда фильма "Ирония судьбы" Барбара Брыльска посоветовала Лии Ахеджаковой, которая была рождена в Днепре, уехать из РФ. Данное предложение ей поступило после того, как 84-летнюю Ахеджакову уволили из театра "Современник". Своими комментариями полячка разозлила зампреда комитета Госдумы России по развитию гражданского общества, потому та предложила "стереть" лицо Барбары из известной киноленты.
Такая идея пришла в голову Ольге Занко, и она поделилась ею в своем Telegram-канале. Кроме того, россиянка с помощью нейросети показала, как фильм "Ирония судьбы" может выглядеть без Брыльской. Фанатка Путина заменила главную героиню на Валентину Талызину (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
"Для актера самое страшное наказание – забвение. Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников "проклятых Богом людьми". Наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем и стереть эту актрису из "Иронии судьбы", – выдала Занко.
В сети сразу началось обсуждение бредовой, по мнению россиян, идеи депутата Российской Федерации: "Бред сивой кобылы. Фильм тут не при чем", "Я бы внесла предложение за тупые инициативы лишать на месяц зарплаты наших законотворцев", "Люди, одумайтесь! Вы что с ума то посходили? Это красивый культовый фильм", "Какая гадость эта ваша Дума", "Можно поменять на лицо Газманова или Лепса".
К слову, Брыльска сказала, что родина не достойна Лии Ахеджаковой и "коммунисты не дадут жизни" артистке. "Лия, так держать! Родина, такая родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы", – высказалась Барбара.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Лия Ахеджакова считает, что она не должна убегать и прятаться из-за своей проукраинской позиции. Ее не пугает потенциальное признание "иноагентом", увольнение с работы и штраф за "дискредитацию российской армии".
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