Солист некогда популярной советской и российской группы "На-На" Владимир Левкин яро поддерживает путинский режим и войну в Украине. По словам Z-патриота, он даже ходил в военкомат после обёявления мобилизации в стране-террористке. Правда, "защищать" свою горячо любимую родину певец не планировал.

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С особым пафосом Левкин выдал, что пришел в военкомат ради "глаз" оккупантов. Свой "патриотический" спич о восторге захватчиками певец произнес во время интервью опальному пропагандисту Борису Корчевникову на телеканале "Россия 1".

"Когда началась мобилизация, я пришел в военкомат..." – начал было Левкин.

Корчевников перебил своего собеседника и в свойственной ему манере с придыханием в голосе переспросил: "Вы пошли в военкомат? Зачем?"

Ответ артиста-путиниста был не настолько "героическим", как многообещающее начало его истории. "Я хотел посмотреть в глаза", – выдал Левкин.

Далее солист "На-На" объяснил, что он просто хотел посмотреть в глаза тем россиянам, которых ждала участь оккупантов-террористов в Украине. Сам же Левкин на фронт если и поедет, то только "со своей песней". Об этом его якобы лично попросил военком.

"Мне просто 55. И, по большому счету, я только добровольцем могу пойти. Но когда меня увидел наш военком, он так подошел, говорит: "Владимир Александрович, сколько вам лет?" Я отвечаю: "55". Он говорит: "Чего пришел?" – "С ребятами пообщаться". Он говорит: "Хорошо, мы знаем, что ты умеешь. Поэтому, когда надо будет, поедешь туда и все им скажешь свое песней", – заявил путинист.

Не менее смешным, абсурдным и, безусловно, пафосным был рассказ путиниста об оккупантах без рук и без ног, которые якобы так сильно любят Россию, что готовы вернуться на фронт, несмотря ни на что.

"Даже те, кто остался без рук, без ног, очень многие из них говорят: "Я хочу обратно, я хочу на передовую, я хочу помогать своим парням, чем могу". И это достойно не только уважения, это достойно просто. Я хочу в ноги поклониться матерям этих ребят и отцам, которые воспитали, которые, несмотря на "потерянное поколение", несмотря на это, в нашей стране есть люди, которые готовы за страну встать плечом к плечу, с широко раскрытой грудью, но с броником конечно", – сказал в эфире федерального канала кремлевский шут.

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