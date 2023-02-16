''Там везде нищета, невозможно жить'': Барбара Брыльска, которую хотят вырезать из ''Иронии судьбы'', гневно высказалась о РФ

Польская актриса Барбара Брыльска, вставшая на защиту Лии Ахеджаковой, попала в немилость россиян. Звезду "Иронии судьбы" предложили вырезать из культового фильма Эльдара Рязанова. Артистка показала, что не боится путинского режима, сказав всю правду о стране-агрессоре.

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Как пишут росСМИ, Брыльска вытирает ноги о народ, который подарил ей узнаваемость. Знаменитость нелестно высказалась о россиянах и описала экономическую ситуацию страны, совершающей преступления против мирных жителей Украины.

Барбара уверена, что комфортно себя чувствуют в России только люди из Москвы и Санкт-Петербурга. "Остальной народ посмотрите, как живет… Омск, Новосибирск… Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолета. Там везде нищета, там невозможно жить", – подчеркнула легенда советского кинематографа.

Полячка продолжила – россияне погрязли в пропаганде и не могут самостоятельно выбраться из нее. "Русские должны понять, что жить в этом г*вне, в котором они живут, нельзя", – отметила актриса. 81-летняя селебрити не намерена отмалчиваться и не боится "наказания" от политических деятелей страны-террориста, таких, как Ольги Занко.

Именно она показала кадр из "Иронии судьбы", где с помощью нейросети заменила Барбару на Валентину Талызину. Однако такая инициатива не понравилась жителям России, которые предложили лишить депутатку зарплаты. Они уверены – высказывания актрисы не имеют никакого отношения к ее проукраинской позиции.

Недавно OBOZREVATEL писал, что певица Земфира, которая была признана "иноагентом" в РФ, в День святого Валентина не только поздравила своих фанатов с праздником, но и вспомнила об Украине, пожелав мира. Ее поклонники отметили, вокалистка остается честной и храброй до конца, поддерживая нашу страну.

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