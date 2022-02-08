Актриса Ирма Витовская рассказала о своих планах в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину

Украинская актриса Ирма Витовская рассказала, как ей удалось морально настроиться на возможное полномасштабное вторжение РФ в Украину. По словам артистки, она для себя определила четыре "свершившиеся действия", к которым будет готова в случае необходимости.

Своими мыслями звезда поделилась в студии шоу "Твой вечер" на телеканале "1+1" на YouTube. За столом она с другими участниками телепрограммы пообщалась о политической ситуации в стране (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ирма Витовская пояснила, что после налаживания коммуникации с украинскими военными начала обдумывать, чем может помочь государству и его гражданам в случае активных военных действий со стороны страны-оккупанта.

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Чтобы осознание не было травмирующим для психики, актриса примирилась с возможным полномасштабным вторжением и назвала 4 своих варианта развития событий "свершившимися действиями".

"Различные варианты, которые могут быть. У меня есть четыре ответа, чем я могу заниматься. Если вдруг... Надо говорить об этом, как о свершившемся действии", – начала она.

Звезда считает, что могла бы практиковать тактическую медицину – помощь на догоспитальном этапе, нацеленную прежде всего на устранение предупреждаемых причин смерти. Также Витовская рассматривает возможность продолжить творческую деятельность, чтобы обеспечить своеобразную "реабилитацию" украинским гражданам.

Третьим вариантом, по мнению актрисы, может стать участие в действиях сопротивления, а также артистка приняла возможность собственной смерти.

"Я работала с паллиатической медициной. Впусти смерть в свою жизнь и тебе будет легче жить. Ведь ребята, которые на передовой, они включают этот последний момент. Что этот сегодняшний день может быть последним", – добавила знаменитость.

Коротко о звезде:

Ирма Витовская – украинская актриса театра и кино, продюсер, общественный деятель. Работает в Молодом Театре. Заслуженная артистка. Участница международных театральных и кинофестивалей несколько лет подряд входит в список известных художников и общественных деятелей по версиям изданий "НВ" и "Фокус".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирма Витовская раскритиковала украинофобную позицию своей бывшей соратницы Снежаны Егоровой. Актриса предположила, что ее завербовала РФ.