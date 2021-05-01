Десятки женщин обвинили актера из "Доктора Кто" в сексуальных домогательствах

Известный британский актер, сценарист и лауреат премии BAFTA Ноэль Кларк попал в секс-скандал – звезду обвиняют 20 женщин в буллинге и домогательствах.

Как оказалось, большинство девушек столкнулись с тем, что актер, используя свое влияние, приставал к ним. Кларк снимал их обнаженные фото и видео во время кастингов и рассылал кадры своим друзьям, пишет газета The Guardian. Неподобающее поведение Кларка происходило в период с 2004 по 2019 год.

В частности, публично в домогательствах Кларка обвинили актриса Джоанна Джеймс, Цзин Люси, кинопродюсер Синне Селтвейт и Джина Пауэлл, а также российский ассистент режиссера Анна Авраменко. Она признавалась изданию, что Кларк несколько раз пытался поцеловать ее, даже несмотря на то, что она была против.

А актриса из первого фильма трилогии "Шпана" в 2004 году, призналась, что Кларк, который был старше ее на десять лет на съемочной площадке, хватал ее, касался талии и пытался поцеловать.

"Мне очень неприятно осознавать, насколько я была уязвима и неопытна, будучи подростком. И я была слишком напугана, чтобы кому-то рассказать", – заявляла актриса.

Как утверждает издание, после того, как Кларку вручили премию BAFTA 10 апреля, британская академия начала получать анонимные электронные письма и сообщения о сексуальных домогательствах актера. Им пришлось лишить звезду награды, а академия кинематографистов приостановила членство Ноэля.

Однако никаких доказательств о сексуальных домогательствах, которые позволят провести расследования, пока что нет. Более того, сам 45-летний Ноэль опровергает все обвинения и заявляет о намерении "защитить себя от этих лживых утверждений".

Коротко о знаменитости:

Ноэль Кларк – британский актер, известен своими ролями в сериале "Доктор Кто", а также фильмах "Секс, наркотики и рок-н-ролл", "Я борюсь с великанами" и других кинолентах. В 2009 году Кларк получил премию BAFTA за фильм "Шпана 2", где выступил режиссером и автором сценария, а также исполнил главную роль.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее актриса из "Игры престолов" подала в суд на Мэнсона за изнасилование. По словам звезды, Мэнсон часто употреблял наркотики и под их воздействием прибегал к физической силе и угрозам для того, чтобы принудить ее совершить половой акт.