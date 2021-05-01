Звезда 'Игры престолов' подала в суд на Мэнсона за изнасилование

Актриса из сериала "Игра престолов" Эсме Бьянко обвинила известного рок-певца Мэрилина Мэнсона в изнасиловании и действиях сексуального характера. Звезда подала иск в Федеральный суд Калифорнии, где было указано, что насилие произошло в мае 2011 года.

По словам актрисы, Мэнсон часто употреблял наркотики и под их воздействием прибегал к физической силе и угрозам для того, чтобы принудить ее совершить половой акт, сообщает издание Rolling Stone. Кроме того, в заявлении написано, что действия сексуального характера были совершены, когда актриса была без сознания и не давала на это согласие.

"Слишком долго мой обидчик оставался незамеченным благодаря деньгам, славе и индустрии, которая закрывала на это глаза", – заявила Бьянко.

Стоит отметить, что ранее Мэнсона в унижениях и издевательствах обвинила его бывшая подруга Эван Рейчел Вуд. По ее словам, певец был крайне жестоким на протяжении трех лет отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арми Хаммера обвинили в изнасиловании девушки по имени Эффи. Она поделиться подробностями и рассказала, что знаменитость ударил ее головой об стену и издевался более четырех часов.