Актер-воин Дмитрий Сова, неожиданно сменивший место службы, раскрыл важную информацию для мужчин призывного возраста
Популярный актер Дмитрий Сова ("Черкассы", "Деревня на миллион", "Сувенир из Одессы") осенью 2023 года получил повестку из военкомата и стал в защиту Украины. Больше года артист находился на службе в Хмельницкой области. Впоследствии неожиданно получил перевод в другое подразделение, а сейчас служба артиста проходит в первом центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ в Киеве.
В интервью OBOZ.UA Дмитрий Сова рассказал о тонкостях своей работы и поделился информацией, которая заинтересует украинцев, подумывающих о призыве в ВСУ.
"Да, меня перевели в Киев, служу в первом центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ. Присоединился к создавшейся команде профессионалов, – рассказывает Дмитрий Сова. – В центре доступны вакансии в разных подразделениях и по разным направлениям. Здесь не раздают повесток, а консультируют людей, которые решили подумать о том, чтобы добровольно присоединиться к обороне страны. Ищем не только стрелков или танкистов, нужны программисты, психологи, повара. Чем занимаюсь именно я? Созданием качественного контента разного направления для соцсетей – TikTok, Instagram. Конечно, это не имеет близкого отношения к моей основной профессии – актерству, но тоже творческое дело".
Дмитрий Сова признается, что, по его ощущениям, он занимается важным делом: "Это добровольное привлечение. Человек приходит, его консультируют, а потом сам выбирает должность, регион, бригаду. Это происходит на очень хороших условиях. Центр всячески способствует тому, чтобы претендент попал именно в ту воинскую часть, в которую вызвался податься. И чтобы гражданская должность была максимально адаптирована к военной".
Ранее в разговоре с OBOZ.UA Дмитрий рассказывал, как проходила его служба в Староконстантинове, и вспоминал, чем занимался с начала полномасштабной войны. Также актер искренне ответил на вопросы, которые обходит его жена – актриса Даша Легейда.
Полное интервью с актером читайте на OBOZ.UA в четверг, 6 марта.
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