'К нам едут путинисты': в Израиле добились отмены гастролей российского театра 'Ленком', актеры которого поддерживают войну

30 и 31 октября этого года в Израиле должен был выступать московский театр "Ленком", актеры которого яро поддерживают террористическую войну в Украине. Неравнодушные израильтяне создали петицию об отмене гастролей путинистов и сумели достичь желаемого результата.

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О маленькой, но такой важной победе рассказала глава общественной организации "Свободный Израиль" Екатерина Купчик на личной странице в Facebook. Она послала "Ленком" вслед за российским военным кораблем, направление которого всем уже давно известно.

"Спасибо огромное всем. Редакторам и журналистам на русском и иврите. Тем, кто писал письма. Отправлял имейлы. Кто звонил. Кто подписывал петицию. Актерам, которые отказались молчать. Общественным активистам. Неравнодушным людям. Кто пересылал родственникам и друзьям. Ничего бы этого не было без вас, тем более в считаные дни. Вау. Горжусь, снимаю шляпу и мечтаю скорее выпить за мир в Украине, ибо я устала… "Ленком" идёт за русским кораблем!" – написала Екатерина.

Накануне она активно распространяла в своих соцсетях информацию о том, что "Ленком" – не просто театр из страны-террористки, это буквально пропутинская организация, занимающаяся помощью оккупантам и продвижением в массы кремлевской пропаганды.

Среди актеров театра – Олеся Железняк, звезда сериала "Сваты". После полномасштабного вторжения она открыто призналась Путину в любви и поблагодарила за его работу, а после этого принялась поливать грязью Зеленского и коллег из Украины. Также в Израиль должен был приехать актер Андрей Леонов, который передал свой автомобиль и гуманитарную помощь российским оккупантам.

"Друзья, к нам едут путинисты – театр "Ленком", который открыто поддерживает войну России в Украине, хочет выступить в Израиле в конце октября! Прошу всех правозащитников и активистов обратить на это внимание. В составе спектакля актёр Андрей Леонов, который передал свой автомобиль и гуманитарную помощь российским военным в зону военных действий от театра "Ленком Марка Захарова". Сам Захаров открыто поддерживал внешнюю и внутреннюю политику Путина и захват Крыма", – информировала израильтян Екатерина.

В петиции, созданной гражданами Израиля, сообщалось: "Мы, противники российского терроризма и сторонники Украины, категорически против выступления театра "Ленком" на нашей земле. Это актеры и режиссер, поощряющие фашизм, русское правительство и войну в Украине. Люди, делавшие заявления в пользу Путина, налогоплательщики в России и доноры вооружений и техники для русской армии".

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре этого года в столице Эстонии Таллине должен был состояться концерт российской оперной певицы Анны Нетребко, которая известна не только своим творчеством, но и дружбой с Владимиром Путиным. Сначала выступление артистки несколько раз переносили, однако теперь стало известно о его отмене.