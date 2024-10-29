'Не хочу оскорблять, но...' Алексей Богданович дал точную характеристику ярому путинисту Дмитрию Певцову, с которым дружил

Известный украинский актер Алексей Богданович, в свое время снимавшийся в России, признался, что имел товарищеские отношения с известными актерами из РФ, а ныне ура-патриотами – Дмитрием Певцовым и Александром Домогаровым. Артист говорит, что давно не поддерживает связь с приятелями и точно охарактеризовал бывшего товарища – Дмитрия Певцова.

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Об этом Алексей Богданович рассказал в интервью OBOZ.UA. Кроме того, актер вспомнил еще об одном яром путинисте – Владимире Стеклове, с которым чуть не подрался на съемках в Киеве.

"С российскими коллегами, с кем были дружеские отношения, сейчас нет никаких контактов, – говорит Алексей Богданович. – Это Дмитрий Певцов, например, Александр Домогаров. Удивительно, если бы я сейчас общался с ними. Когда дружили, мы были молоды, сверстники. О политике не говорили, у нас совсем другие темы были для разговоров. Однако я даже не мог подумать, что они, эти товарищи, трансформируются в таких монстров. Хотя… Не хочу обижать Дмитрия Певцова, но он не очень умный парень. Далеко не мудрец, а потому ведомый. И махина его увлекла, закрутила, пообещала, дала. Забрала, и он ушел. Но, повторюсь, во времена нашего общения у меня не было с этими друзьями никаких конфликтов".

Актер также упомянул еще одного российского актера, с которым имел стычку на съемках в Украине. Это артист Владимир Стеклов. "Мы с ним как-то вместе снимались под Киевом, – рассказывает актер. – И я уже не помню, по поводу чего он разошелся – съемки задерживались или что-то в этом роде. Начал громко возмущаться: "Эти хохлы…". А я не выдержал, хотя он значительно старше меня. Мы сцепились. "Ты, кацапура, здесь деньги зарабатываешь, – кричал. – И ты еще пасть свою открываешь на украинцев?" Едва до драки не дошло".

Ранее OBOZ.UA писал, что актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал, как вел себя на съемках в Украине один из рупоров Кремля – актер Дмитрий Певцов.

Полное интервью с Алексеем Богдановичем читайте здесь.

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