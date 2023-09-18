Ахтем Сеитаблаев умилил сеть серией фото с новой возлюбленной: что известно об их отношениях

Известный украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев впервые в своих соцсетях показал фото с новой избранницей. Известно, что женщину зовут Марьяна Дмитриева, и кинематографист начал с ней встречаться вскоре после развода с супругой, продюсером Иванной Дядюрой.

Фотографии с возлюбленной 50-летний актер обнародовал на личной странице в Instagram, чем умилил своих поклонников. В комментариях они оставляют комплименты паре и отмечают, что вместе те выглядят по-настоящему счастливыми.

Так, Сеитаблаев показал серию совместных селфи со спутницей. Они, судя по одежде актера и женщины, были сделаны в разные дни. Марьяна позировала в патриотических образах. Например, в пиджаке с сине-желтыми вставками, с кофтой с тризубом, а также с букетом в цветах украинского флага.

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Что касается режиссера, то он на всех фото – в военной форме. Как известно, с первых дней полномасштабного вторжения Сеитаблаев служил в территориальной обороне Киева.

Под снимками собрались комментарии восхищенных фанов. Они пишут: "Как у тебя светятся глаза", "Радостно любуюсь прекрасной парой и желаю счастья", "Как человек меняется, когда встречает свое счастье! Берегите его", "Какая красота. Такая радость видеть ваши лица".

Свою личную жизнь актер желает оставлять личной. Он не рассказывает о новых отношениях и лишь изредка появляется с девушкой на публике. Первый и пока последний такой раз был в июне этого года, когда пара вместе посетила допремьерный показ фильма "Рашизм. История болезни" в Киеве. А впервые рассказал о новых отношениях артист в апреле этого года.

Профиль Марьяны в соцсетях закрыт, поэтому посмотреть его могут только подписчики, которых у нее около 600 человек. Из этого можно сделать вывод, что блогерством женщина не увлекается.

Стоит отметить, что с Иванной Дядюрой звезда фильмов "Домой", "Хайтарма" и многих других развелся в 2021 году после 10-ти лет брака.

Добавим, у Сеитаблаева есть трое детей: Назлы (тоже актриса, которая дебютировала вместе с отцом в фильме Олеся Санина "Мамай"), младшая дочь София и сын Селим. С Иванной Дядюрой актер также воспитывал сына Анатолия, которого женщина родила в первом браке.

Ахтем Сеитаблаев ранее признавался, что одним из факторов, который повлиял на его разрыв с женой, была совместная работа.

В 2021 году старшая дочь режиссера вышла замуж. Церемония бракосочетания прошла в Турции, в курортном городке Кемер.

Ранее OBOZREVATEL также писал, что Ахтем Сеитаблаеввпервые стал дедушкой. Назлы 17 января этого года родила первенца.

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