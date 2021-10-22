Режиссер Ахтем Сеитаблаев раскрыл причину развода

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев расстался со своей женой, продюсером Иванной Дядюрой. Пара была вместе около 10 лет, а среди аспектов, которые испортили их отношения – совместная работа.

Признание о личной жизни 48-летний мужчина сделал в комментарии журналистам программы "Звездный путь", сообщила OBOZREVATEL пресс-служба ТРК "Украина". Отметим, что для Сеитаблаева это уже второй развод. Знаменитость женился во второй раз в 2013 году.

Актер отметил, что для каждого человека подобные моменты становятся очень эмоциональными и непростыми.

"Особенно, когда к этому имеют отношение дети. Никогда не можешь быть готовым, что заканчиваются чувства", – сказал он.

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Сеитаблаев высказал надежду, что они с экс-возлюбленной останутся "добрыми друзьями".

"И так же будем держать в поле зрения друг друга и при необходимости помогать. Мы с Иванной действительно сделали многое, начиная с телевизионных фильмов, заканчивая "Хайтармой" и "Киборгом", – сказал он.

В комментарии режиссер указал на то, что одной из причин расставания стала совместная работа. Других деталей он не раскрыл.

"Сотрудничество тоже добавило, скажем, к кейсу своих рычаги", – сказал кинодеятель.

У Ахтема Сеитаблаева крымскотатарское происхождение. Его самые известные работы – "Хайтарма", "Чужая молитва" и "Киборги".

У Сеитаблаева есть трое детей: Назлы Сеитаблаева (тоже актриса, которая дебютировала вместе с отцом в фильме Олеся Санина "Мамай"), младшая София и сын Селим.

Не так давно старшая дочь режиссера вышла замуж.

С Иванной Дядюрой мужчина также воспитывал сына Анатолия, которого женщина родила в первом браке.

Как писал OBOZREVATEL, в этом году в оккупированном Крыму скончалась мать Ахтема Сеитаблаева – Субие ханум Налбандова. Женщине было 83 года.