Ахеджакова — о скандальном решении Путина: это пахнет объявлением войны всему миру, последствия будут очень тяжелыми

Популярная российская актриса Лия Ахеджакова прокомментировала скандальное заявление президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о признании независимости "ДНР" и "ЛНР". Звезда советского кинематографа назвала действия политика "объявлением войны всему миру". По ее мнению, "последствия будут очень тяжелыми".

Соответствующее высказывание опубликовало ВВС. Народная артистка России обеспокоена нынешней ситуацией и ее развитием.

Ахеджакова считает, что случилось что-то непоправимое, а действия Путина назвала подлыми.

"Вот этот новый "учебник истории", который мы услышали, – это приложение к этим Пушилиным, Моторолам и всему этому ужасу. Я думаю, что случилось что-то непоправимое, это действительно пахнет объявлением войны всему миру. Это что-то невероятное, невероятное по несостоятельности и подлости. Мне кажется, что последствия будут очень тяжелыми. Когда во главе благоденствия страны стоит не экономика, а силовики разных мастей – вот это страшно", – прокомментировала звезда фильмов "Служебный роман" и "Ирония судьбы".

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Напомним, что решение президента страны-оккупанта России Владимира Путина признать т.н. независимость "Л/ДНР" подняло волну негодования не только среди политической верхушки и обычных граждан, но и среди звезд шоу-бизнеса и лидеров мнений. Кто из известных личностей высказался по поводу ситуации – читайте по ссылке.

Коротко о знаменитости:

Лия Ахеджакова – 83-летняя советская и российская актриса родом из Днепра. Обладательница множества премий и званий. Известна своей активной гражданской позицией. Была замужем за актёром Валерием Носиком, художником Б. П. Кочейшвили, московским фотографом Владимиром Персияновым.

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