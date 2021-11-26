Энистон, Том Хэнкс и Селин Дион: как выглядели звезды в детстве. Редкие фото

Звезды в детстве совершенно были не похожи на себя. К примеру, у Дуэйна "Скалы" Джонсона были густые темные волосы, из-за чего его постоянно путали с девочкой. А Кэти Перри с натуральным цветом волос поклонники вообще никогда бы не узнали.

OBOZREVATEL собрал редкие детские фото всемирно известных знаменитостей.

Бейонсе

Поп-певица Бейонсе в соцсетях показала, как она выглядела в 1990 году. В детстве у звезды были очень кудрявые волосы.

Дуэйн Джонсон

Видео дня

Голливудский актер Дуэйн Джонсон опубликовал фото, на котором ему всего четыре года. "Скала" написал, что в детстве из-за его роскошной шевелюры все думали, что он – девочка.

Кэти Перри

Певица Кэти Перри показала архивное фото с сестрой. Звезда часто экспериментирует с цветом волос. К примеру, в юности у нее была светлая шевелюра, а сейчас исполнительница решила стать брюнеткой.

Минди Калинг

Комедийная актриса Минди Калинг написала, что на всех ее школьные фото – она выглядит самым счастливым ребенком. Настолько Минди обожала ходить в школу.

Майли Сайрус

Певица Майли Сайрус начала карьеру в шоу-бизнесе еще в юности, когда снималась в сериале "Ханна Монтана". Звезда показала фото с детства в соцсетях, под которыми фанаты оставили тысячи комментариев, подчеркнув, что Майли была очень милой.

Райан Рейнольдс

Актер Райан Рейнольдс в двухлетнем возрасте обожал играть в американский футбол. Хотя мяч для столь юного игрока и казался очень большим.

Риз Уизерспун

Актриса Риз Уизерспун вспомнила себя в детстве, опубликовав фото в соцсетях. Тогда она была рыжей и носила самый модный свитер.

Марк Руффало

Актер Марк Руффало тоже вспомнил себя в юности с брекетами.

Том Хэнкс

Звезда Голливуда Том Хэнкс показал фото из выпускного в средней школе. В 1974 году он носил длинные кудрявые волосы и был брюнетом.

Дженнифер Энистон

Актриса Дженнифер Энистон вспомнила, что в детстве была еще той модницей: носила трендовые панамки и платья.

Кристина Агилера

Певица Кристина Агилера вспомнила, что в детстве обожала устраивать показы мод. Будущая звезда носила эпатажные наряды еще в юности.

Рики Мартин

Музыкант Рики Мартин в 4 года был тем еще красавчиком, а повзрослев, стал секс-символом.

Селин Дион

Певица Селин Дион на свой день рождения опубликовала фото с юности. Тогда звезда носила короткую стрижку и челку.

Хайди Клум

Супермодель и актриса Хайди Клум в юности также отличалась незаурядной красотой. Звезда показала архивное фото, на котором у нее еще темный натуральный цвет волос.

Синди Кроуфорд

Модель Синди Кроуфорд вспомнила, как мама ей сделала очень короткую прическу в детстве.

Ранее OBOZREVATEL показывал: