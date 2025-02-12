Ада Роговцева рассказала, как война изменила ее 33-летнего внука – воина ВСУ: это от человека не зависит

Украинская актриса Ада Роговцева призналась, как сильно полномасштабная война изменила характер ее 33-летнего внука Алексея. По ее словам, военные возвращаются с фронта совсем другими людьми.

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Во время редких встреч мужчина пугается незначительных шумов, а вздох актрисы ему напоминает свист ракеты. О таких наблюдениях она рассказала в интервью Сергею Жадану.

"Это не от него зависит", – объяснила Ада Роговцева реакцию внука на ее вздохи.

Актриса еще с 2014 года ездила к военным на фронт, чтобы поддержать их, поэтому с тех пор в ней "включился" материнский инстинкт по отношению к чужим "детям"-военным.

"Мне хочется всех их обогреть, обнять, облюбовать, поцеловать, и главное – защитить", – призналась она.

В частности, Роговцева также подчеркнула, что необходимо поддерживать семьи воинов, а не только самих военнослужащих.

"Мне кажется, что мы совсем не уделяем внимания тем, к кому возвращаются с войны. Потому что мы не принимаем во внимание, какие они, как их нужно лелеять, как их надо разложить, а мы к ним с какими-то такими требованиями. Вот мне кажется, что женщины должны только дарить любовь, обогревать, ласкать. А также и родители и дети. Мы дошли до того, что украинцы хорошие, но нужно становиться еще лучше", – добавила актриса.

Следует отметить, что вся семья Ады Роговцевой задействована в войне против России. Кроме внука на фронте воюет также ее зять, а другие члены семьи волонтерят и помогают армии.

Ранее OBOZ.UA писал, что Ада Роговцева обратилась к украинцам с важным заявлением о своем прошлом в России. Она подчеркнула, что всегда оставалась украинской артисткой, несмотря на частые поездки и выступления за границей.

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