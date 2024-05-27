Советский фокусник Амаяк Акопян вспомнил, как во времена СССР ездил с концертами в Украину и выдал порцию бреда об украинцах. По словам иллюзиониста, встречали его на гастролях с распростертыми руками. Более того, 99% украинцев якобы общались на русском языке.

Акопян утверждает, что в свое время объездил всю "Украину вдоль и поперек". Во время концертов "откровенной нелюбви или ненависти к себе со стороны украинцев никогда не испытывал", сказал он пропагандистским медиа.

Путинист вспоминает, будто в те времена царили "мир и согласие". "99 процентов говорили по-русски: мы пели, танцевали, встречали друг друга с хлебом и солью. Девушки-красавицы которые писаны приходили за кулисы, восхищались! А сколько мы анекдотов друг другу рассказывали! Пили горилку, закусывали шашлыками и салом! Что произошло в мире потом мы знаем..." – говорит Акопян.

Однако по имеющимся данным, по состоянию на 1994 год 36 процентов украинцев общались в быту на родном языке, в то время как 32% – и на украинском, и на русском. В 1991 году половина учащихся отечественных учебных заведений изучали соловьиную, а в течение семи лет процент вырос до 65.

Между тем фокусник бесится: "Эти плохие американцы не могут простить нам, что мы живем и не воюем ни с кем, что мы все в мире и согласии, помогаем другим странам. Вот они и устроили такое, на что мы просто не можем закрывать глаза ".

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