83-летняя Джейн Фонда рассказала о своих сексуальных фантазиях

Известная американская актриса и общественная активистка Джейн Фонда призналась, что мечтает об интимной близости с мужчиной, который будет гораздо моложе нее.

Таким откровением знаменитость поделилась в интервью журналу Harper's BAZAAR, обложку которого она украсила (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Звезда также добавила, что давно смирилась с отсутствием личной жизни, но не лишает себя удовольствия помечтать о ней.

"Фантазирую ли я? Да, вот моя фантазия. Я встречаю профессора или исследователя, кого из этой сферы, кто действительно способен любить, лелеять женщину, чтобы я могла проверить себя и посмотреть, получится ли у меня. Я думаю, что смогу, но проблема в том, что я хочу мужчину помоложе. Разве это не ужасно? Я бы хотела молодого мужчину, но на это бесполезно надеяться", – разоткровенничалась женщина.

Джейн Фонда – американская актриса, общественная активистка и писательница. Лауреат двух премий "Оскар", пяти премий "Золотой глобус", двух премий BAFTA и премии "Эмми".

Как сообщал OBOZREVATEL, Каминская откровенно рассказала о главных табу в сексе. Артистка призналась, что в свои годы стала более раскованной в плане интимных отношений, чем раньше. Она считает, что у каждого свои мерки дозволенного.