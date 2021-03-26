83-річна Джейн Фонда розповіла про свої сексуальні фантазії

Відома американська актриса і громадська активістка Джейн Фонда зізналася, що мріє про інтимну близькість з чоловіком, який буде набагато молодше неї.

Таким одкровенням знаменитість поділилася в інтерв'ю журналу Harper's BAZAAR, обкладинку якого вона прикрасила (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Зірка також додала, що давно змирилася з відсутністю особистого життя, але не позбавляє себе задоволення помріяти про нього.

"Чи фантазую я? Так, ось моя фантазія. Я зустрічаю професора або дослідника, когось із цієї сфери, хто дійсно здатний любити, плекати жінку, щоб я могла перевірити себе і подивитися, чи вийде у мене. Я думаю, що зможу, але проблема в тому, що я хочу чоловіка молодшого. Хіба це не жахливо? Я б хотіла молодого чоловіка, але на це марно сподіватися ", – розговорилася жінка.

Джейн Фонда – американська актриса, громадська активістка і письменниця. Лауреат двох премій "Оскар", п'яти премій "Золотий глобус", двох премій BAFTA і премії "Еммі".

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