83-летний Аль Пачино в четвертый раз стал отцом: что известно о ребенке, которого он долго не признавал

Звезда фильма "Крестный отец" и "Запах женщины", 83-летний Аль Пачино в четвертый раз стал отцом. Его 29-летняя возлюбленная Нур Альфаллах родила сына, которого назвали Романом.

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О рождении наследника известного актера сообщил журналистам TMZ его представитель. Сейчас пара уже отправилась домой из роддома (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я подтверждаю, что у Аль Пачино и Нур Альфаллах родился сын, которого назвали Роман Пачино", – сказал представитель актера.

О романе пары стало известно в апреле 2022 года, когда 83-летнего артиста заметили в ресторане с брюнеткой. Впрочем, о беременности красавицы долго не говорили, а в прессе писали, что артист не планирует становиться отцом в четвертый раз.

Когда Нур Альфаллах была на восьмом месяце беременности, СМИ запестрели заголовками о четвертом ребенке культового актера. Однако сам Пачино, по информации журналистов, был шокирован из-за такого развития событий.

Дело в том, что американец был убежден, что не может иметь детей, ведь раньше у него диагностировали заболевание, повлекшее бесплодие. Звезда настоял на проведении ДНК теста, подтвердившего, что актер является отцом ребенка.

Избранница знаменитости уже не впервые закрутила роман с мужчиной, который намного старше нее. Подробнее об Альфаллах – читайте по ссылке.

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