Экс-мужа Мадонны Шона Пенна поймали с украинской актрисой на романтическом свидании. Фото

62-летний голливудский актер и режиссер Шон Пенн положил глаз на украинскую актрису и телеведущую Ольгу Коротяеву. Артисты провели вечер вместе в японском ресторане в Малибу, под названием Nabu. Папарацци застали пару во время трапезы и запечатлели, как звезды покидали заведение.

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Об этом сообщило издание Daily Mail. 46-летняя украинка надела белое платье в узор с пикантными разрезами на бедрах, а Шон Пенн выбрал для романтического ужина классический костюм, белую рубашку и галстук.

После того как селебрити вышли из Nabu, они сели во внедорожник актера и направились в неизвестном направлении. Напомним, только в апреле 2022 года американец развелся со своей бывшей возлюбленной, австралийской актрисой Лейлой Джордж. Девушка на 31 год моложе Пенна. Они поженились 30 июля 2020 года и по инициативе красавицы расстались ровно через год.

Об Ольге Коротяевой известно, что она родилась 14 февраля 1977 года в Черкассах. Звезда окончила Межрегиональную академию управления персоналом в Киеве в 2004 году и Интершколу в 2006 году. На этом знаменитость не остановилась: она училась в театральной школе Жана-Лорана Коше в 2009 году и посетила театральный курс Елен Зиди в 2015 году. В 2011-м Ольга работала телеведущей на канале "Украина".

Кроме того, что Шон Пенн один из самых титулованных актеров современности, призер трех крупнейших кинофестивалей мира – Каннского, Венецианского и Берлинского, он славится романами с такими известными личностями, как певицей Мадонной (с 1985 по 1988), актрисами Шарлиз Терон, Робин Райт, Сьюзан Сарандон.

Недавно OBOZREVATEL информировал, что звезда "Мстителей"Крис Эванс готовится к свадьбе с актрисой Альбой Баптистой, с которой он познакомился два года назад. Это будет первый брак для 41-летнего селебрити. Девушка на 16 лет младше своего возлюбленного.

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