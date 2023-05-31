Аль Пачино готовится стать отцом: что известно об избраннице, которая на 54 года младше его. Фото

Американский актер, режиссер и сценарист, звезда фильма "Крестный отец" и "Запах женщины" Аль Пачино через месяц станет отцом в четвертый раз. Его 29-летняя возлюбленная Нур Альфалла находится на восьмом месяце беременности. О романе пары стало известно в апреле 2022 года, когда 83-летнего артиста заметили в ресторане с брюнеткой.

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Данную информацию сообщило издание TMZ. Молодая избранница звезды активно ведет социальные сети и показывают свою жизнь. Известно, что она путешествует по миру, часто проводит время со своей семьей, и имеет несколько братьев и сестер (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Девушка встречается с мужчинами, значительно старше ее. Так, до Аль Пачино она имела роман с 79-летним солистом группы The Rolling Stones Миком Джаггером, а также 61-летним американским миллиардером Николасом Берггрюеном.

Для красавицы ребенок от актера будет первенцем. Что касается звезды кинематографа, он уже воспитывает трех наследников – дочь от 33-летней преподавательницы актерского мастерства Яны Террант и близнецов Антона Джеймса и Оливию Роуз от актрисы Беверли Д'Анджело. Старшим потомкам мужчины – 22 года.

В вопросах личной жизни знаменитость всегда был скрытен. Он не рассказывает о своих романах, не комментирует отношения и старается не появляться на публике с возлюбленными.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что американского актера Шона Пенна "застукали" на романтическом свидании с украинской актрисой Ольгой Коротяевой. Артисты вместе посетили японский ресторан в Малибу, а после отправилоись на машине селебрити в неизвестном направлении.

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