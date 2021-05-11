8-летняя Маханец впервые встретилась после скандала с 13-летним парнем

8-летняя украинка Милана Маханец, которая попала в скандал из-за отношений с 13-летним блогером Пашей Паем, снова засветилась со своим бойфрендом. После громкой ситуации пара впервые встретилась и уже начала снимать новые совместные видео.

Соответствующие кадры опубликованы на страницах в Instagram Маханец и Пая (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На одном из снимков дети позировали вместе: Милана держала в руках игрушку, а рядом с ней стоял Паша.

"Мечта номер 1 выполнена", – написал Пай.

Кроме того, скандальная пара снова начала снимать видео развлекательного характера для социальных сетей. На фото видно, что вместе с Маханец и Паем также записывает ролики блогер Дарий Батаев.

Напомним, в Украине разгорелся скандал из-за романа 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Так, дети показывают в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи негодуют.

Ранее Маханец пожаловалась на социальные службы, которые приходят к ней домой и "запрещают спать с мамой в одной кровати". Девочка считает, что миссия таких органов "помогать, а не мешать жить".

Как сообщал OBOZREVATEL:

полиция открыла уголовное производство из-за отношений 8-летней украинки с 13-летним блогером.

Дедушкой 8-летней Маханец, попавшей в скандал, оказался чиновник Верховной Рады.

Психолог Екатерина Гольцберг заявила, что поведение 8-летней украинки Миланы Маханец не соответствует возрастным особенностям развития ребенка.