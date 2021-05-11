8-летняя Маханец впервые встретилась после скандала с 13-летним парнем

София Ковнир
София Ковнир
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8-летняя Маханец впервые встретилась после скандала с 13-летним парнем

8-летняя украинка Милана Маханец, которая попала в скандал из-за отношений с 13-летним блогером Пашей Паем, снова засветилась со своим бойфрендом. После громкой ситуации пара впервые встретилась и уже начала снимать новые совместные видео.

Соответствующие кадры опубликованы на страницах в Instagram Маханец и Пая (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На одном из снимков дети позировали вместе: Милана держала в руках игрушку, а рядом с ней стоял Паша.

"Мечта номер 1 выполнена", – написал Пай.

Маханец и Пай снова встретились
Пара снова встретилась

Кроме того, скандальная пара снова начала снимать видео развлекательного характера для социальных сетей. На фото видно, что вместе с Маханец и Паем также записывает ролики блогер Дарий Батаев.

Скандальная пара снова начала снимать видео развлекательного характера
Пара снова снимает новые ролики

Напомним, в Украине разгорелся скандал из-за романа 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Так, дети показывают в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи негодуют.

Ранее Маханец пожаловалась на социальные службы, которые приходят к ней домой и "запрещают спать с мамой в одной кровати". Девочка считает, что миссия таких органов "помогать, а не мешать жить".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Папа Маханец впервые отреагировал на инцидент. Мужчина заявил, что шокирован происходящим и добавил, что считает ситуацию "мягко говоря, неправильной".

  • Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что в скандале из-за отношений 8-летней украинки Миланы Маханец с 13-летним блогером Пашей Пай обнаружили московский след. Как оказалось, один из аккаунтов Instagram создан в Украине, а другой – в Москве (Россия).

  • 8-летней украинке Милане Маханец и 13-летнему Паше Паю вернули страницы в Instagram. Отметим, что еще 27 марта их аккаунты удаляли.

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