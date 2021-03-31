8-летняя Маханец в компании Сумской засветилась на скандальном "Интере"
8-летняя украинка Милана Маханец, которая попала в скандал из-за отношений с 13-летним блогером Пашей Паем, поделилась новыми снимками, на одном из которых появилась украинская актриса Ольга Сумская.
Соответствующие фото Маханец опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что для нее артистка – пример и эталон.
Как стало известно, девочка вместе с мамой приняла участие в программе "Касается каждого" на телеканале "Интер". На съемках также присутствовали юристы и психологи.
"Независимо от того, как нас покажут в программе, хотелось бы сказать огромное спасибо съемочной группе. Такой доброй и домашней атмосферы, помощи и поддержки мы не ожидали", – написала 8-летняя Маханец.
Напомним, в Украине разгорелся скандал из-за романа 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Так, дети показывают в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи негодуют.
Ранее Маханец пожаловалась на социальные службы, которые приходят к ней домой и "запрещают спать с мамой в одной кровати". Девочка считает, что миссия таких органов "помогать, а не мешать жить".
Как сообщал OBOZREVATEL:
полиция открыла уголовное производство из-за отношений 8-летней украинки с 13-летним блогером.
Дедушкой 8-летней Маханец, попавшей в скандал, оказался чиновник Верховной Рады.
Психолог Екатерина Гольцберг заявила, что поведение 8-летней украинки Миланы Маханец не соответствует возрастным особенностям развития ребенка.
Папа Маханец впервые отреагировал на инцидент. Мужчина заявил, что шокирован происходящим и добавил, что считает ситуацию "мягко говоря, неправильной".
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что в скандале из-за отношений 8-летней украинки Миланы Маханец с 13-летним блогером Пашей Пай обнаружили московский след. Как оказалось, один из аккаунтов Instagram создан в Украине, а другой – в Москве (Россия).
8-летней украинке Милане Маханец и 13-летнему Паше Паю вернули страницы в Instagram. Отметим, что еще 27 марта их аккаунты удаляли.