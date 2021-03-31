8-летняя Маханец в компании Сумской засветилась на скандальном "Интере"

8-летняя украинка Милана Маханец, которая попала в скандал из-за отношений с 13-летним блогером Пашей Паем, поделилась новыми снимками, на одном из которых появилась украинская актриса Ольга Сумская.

Соответствующие фото Маханец опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что для нее артистка – пример и эталон.

Как стало известно, девочка вместе с мамой приняла участие в программе "Касается каждого" на телеканале "Интер". На съемках также присутствовали юристы и психологи.

Милана Маханец в компании Ольги Сумской Instagram/Милана Маханец

"Независимо от того, как нас покажут в программе, хотелось бы сказать огромное спасибо съемочной группе. Такой доброй и домашней атмосферы, помощи и поддержки мы не ожидали", – написала 8-летняя Маханец.

8-летняя украинка Милана Маханец пришла на "Интер" Instagram/Милана Маханец

Напомним, в Украине разгорелся скандал из-за романа 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Так, дети показывают в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи негодуют.

Ранее Маханец пожаловалась на социальные службы, которые приходят к ней домой и "запрещают спать с мамой в одной кровати". Девочка считает, что миссия таких органов "помогать, а не мешать жить".

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