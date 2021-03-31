8-річна Маханець у компанії Сумської засвітилася на скандальному "Інтері"

8-річна українка Мілана Маханець, яка потрапила у скандал через стосунки з 13-річним блогером Пашею Паєм, поділилася новими знімками, на одному з яких з'явилася українська актриса Ольга Сумська.

Відповідні фото Маханець опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця), зазначивши, що для неї артистка – приклад та еталон.

Як стало відомо, дівчинка разом з мамою взяла участь у програмі "Стосується кожного" на телеканалі "Інтер". На зйомках також були присутні юристи та психологи.

Мілана Маханець у компанії Ольги Сумської Instagram/Мілана Маханець

"Не залежно від того, як нас покажуть у програмі, хотілося б сказати величезне дякую знімальній групі. Такої доброї і домашньої атмосфери, допомоги і підтримки ми не очікували", – написала 8-річна Маханець.

8-річна українка Мілана Маханець прийшла на "Інтер" Instagram/Мілана Маханець

Нагадаємо, в Україні розгорівся скандал через стосунки 8-річної моделі з Києва Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая. Так, діти демонструють у мережі відверті обійми і поцілунки, через що користувачі обурюються.

Раніше Маханець поскаржилася на соціальні служби, які приходять до неї додому і "забороняють спати з мамою в одному ліжку". Дівчинка вважає, що місія таких органів "допомагати, а не заважати жити".

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