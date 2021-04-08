8-летня Милана Маханец сравнила себя с гениями Ван Гогом и Достоевским

8-летняя модель и блогер Милана Маханец, из-за которой в Украине разгорелся громкий скандал, ответила на хейт в сети после того, как стало известно, что она отстает в речевом развитии. Девочка сравнила себя с Ван Гогом, Федором Достоевским и другими гениями, которые "имели какие-то отклонения".

Соответствующий пост Милана разместила на личной странице в Instagram. Она также спросила у поклонников, стоит ли людей "загонять в рамки стандартов", или же они нужны миру такими, какими они есть.

"Ученые, проанализировав жизнь гениев, создали целый раздел психиатрии – патография. Вот лишь несколько имен из обширного списка. Ван Гог считал себя одержимым бесом. У Гофмана была мания преследования и галлюцинации. Врубель и Хармс лечились в психиатрических клиниках, Достоевский страдал эпилепсией, у Мандельштама был тяжелый невроз и попытки суицида", – написала Маховец.

Девочка также навела и другие примеры: серьезными расстройствами психики страдали Шуман, Бетховен, Гаршин, Гоголь, Руссо, Ницше, Чюрленис, Гендель.

Для Пушкина, как написала Маховец, характерна резкая неустойчивость психики и ярко выраженная цикличность смены настроений. Именно это, как отметила 8-летняя блогерша, психиатр Чезаре Ломброзо считал отличительной чертой гениев.

Напомним, в Украине разгорелся скандал из-за романа 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Дети показывали в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи были возмущены.

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