Мама 8-летней Миланы Маханец расплакалась во время интервью. Видео

Мама 8-летней Миланы Маханец, из-за которой в Украине разгорелся громкий скандал, расплакалась во время интервью. Она заявила, что считает несправедливым тот факт, что страницы детей блокируют в социальных сетях.

Об этом Дарья рассказала в программе " Зірковий шлях" на канале "Україна" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). По словам женщины, ничего плохого в дружбе Миланы с 13-летним Пашей Паем нет.

"Сейчас мы у ребенка, который и так сильно травмирован, забираем последнее, что может его поддержать. Нас всех вызывали на допрос в полицию. Но я считаю, что обвинения в порнографическом контенте в наш адрес слишком далеки от того, что есть на самом деле…", – объяснила мама девочки свою точку зрения.

Психолог Наталия Холоденко добавила, что публичная демонстрация отношений между детьми может плохо повлиять на тех подростков, которые за ними следят. По словам эксперта, юные пользователи могут воспринимать такое поведение в качестве примера.

Напомним, в Украине разгорелся скандал из-за романа 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Дети показывали в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи были возмущены.

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