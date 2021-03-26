8-летней Маханец занялась спецслужба: девочка отреагировала

София Ковнир Люди 09:34, 26.03.2021 Обновлено: 09:47, 26.03.2021

8-летняя украинка Милана Маханец, которая попала в скандал из-за отношений с 13-летним блогером Пашей Пай, пожаловалась на социальные службы, которые приходят к ней домой и "запрещают спать с мамой в одной кровати".

Девочка считает, что миссия таких органов "помогать, а не мешать жить". Об этом Маханец написала на своей странице в Instagram-stories.

"Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше… Забирать у меня любимых людей – это не помощь", – сказала 8-летняя Милана.

Также девочка отметила, что родители ее возлюбленного блогера запретили им общаться. По словам юной модели, она не знает, навсегда ли это или временно.

Маханец запретили общаться с блогером
Скриншот
Маханец пожаловалась на социальные службы
Скриншот

Напомним, в Украине разгорелся скандал из-за романа 8-летней модели из Киева Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая. Так, дети показывают в сети откровенные объятия и поцелуи, из-за чего пользователи негодуют.

Полиция открыла уголовное производство из-за отношений 8-летней украинки с 13-летним блогером.

Дедушкой 8-летней Маханец, попавшей в скандал, оказался чиновник Верховной Рады.

Психолог Екатерина Гольцберг заявила, что поведение 8-летней украинки Миланы Маханец не соответствует возрастным особенностям развития ребенка. По словам эксперта, у девочки почти отсутствует детская часть жизни.

К слову, мать девочки Дарья Маханец полностью поддерживает дочь. Она говорит, что детей никто не заставлял изображать отношения, у них действительно любовь. Также она заявляет, что "это их жизнь, и они сами разберутся".

Папа Маханец впервые отреагировал на инцидент. Мужчина заявил, что шокирован происходящим и добавил, что считает ситуацию "мягко говоря, неправильной".

Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что в скандале из-за отношений 8-летней украинки Миланы Маханец с 13-летним блогером Пашей Пай обнаружили московский след. Как оказалось, один из аккаунтов Instagram создан в Украине, а другой – в Москве (Россия).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милана Маханец публично обратилась к уполномоченному по правам ребенка Николаю Кулебе, и предложила ему встретиться лично. Девочка заявила, что надеется на то, что детский омбудсмен действительно борется за справедливость.

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