8-річна Маханець повернулася в Instagram і показала нове відео

У понеділок, 29 березня, 8-річній українці Мілані Маханець і 13-річному Паші Паю, які потрапили у скандал через свої стосунки, повернули сторінки в Instagram. Зазначимо, що ще 27 березня їхні акаунти видаляли.

Дівчинка повідомила, що вона також створила другий профіль, де буде розповідати про школу та інші події з життя. Про це Маханець написала в Instagram-stories (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).

Крім того, 8-річна Мілана підкреслила, що тепер із домашнього навчання вона перейшла на звичайне й навіть показала свою нову школу. Поки дівчинка вчиться дистанційно через пандемію коронавірусу.

Також Маханець поділилася новим роликом, в якому позувала в літній сукні з квітковим принтом перед камерою фотографа. Вона додала, що дуже чекає літо.

Акаунт у соціальній мережі повернули і блогеру Паю. Про це він особисто написав у stories.

Нагадаємо, в Україні розгорівся скандал через стосунки 8-річної моделі з Києва Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая. Так, діти демонструють у мережі відверті обійми і поцілунки, через що користувачі обурюються.

Раніше Маханець поскаржилася на соціальні служби, які приходять до неї додому і "забороняють спати з мамою в одному ліжку". Дівчинка вважає, що місія таких органів "допомагати, а не заважати жити".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Поліція відкрила кримінальне провадження через стосунки 8-річної українки з 13-річним блогером.

Дідусем 8-річної Маханець, яка потрапила в скандал, виявився чиновник Верховної Ради.

Психологиня Катерина Гольцберг заявила, що поведінка 8-річної українки Мілани Маханець не відповідає віковим особливостям розвитку дитини.

До речі, мати дівчинки Дарина Маханець повністю підтримує доньку. Вона каже, що дітей ніхто не змушував зображувати стосунки й у них дійсно кохання. Також вона заявляє, що "це їхнє життя і вони самі розберуться".