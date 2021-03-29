8-річна Маханець повернулася в Instagram і показала нове відео
У понеділок, 29 березня, 8-річній українці Мілані Маханець і 13-річному Паші Паю, які потрапили у скандал через свої стосунки, повернули сторінки в Instagram. Зазначимо, що ще 27 березня їхні акаунти видаляли.
Дівчинка повідомила, що вона також створила другий профіль, де буде розповідати про школу та інші події з життя. Про це Маханець написала в Instagram-stories (щоб подивитися фото та відео, доскрольте новину до кінця).
Крім того, 8-річна Мілана підкреслила, що тепер із домашнього навчання вона перейшла на звичайне й навіть показала свою нову школу. Поки дівчинка вчиться дистанційно через пандемію коронавірусу.
Також Маханець поділилася новим роликом, в якому позувала в літній сукні з квітковим принтом перед камерою фотографа. Вона додала, що дуже чекає літо.
Акаунт у соціальній мережі повернули і блогеру Паю. Про це він особисто написав у stories.
Нагадаємо, в Україні розгорівся скандал через стосунки 8-річної моделі з Києва Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая. Так, діти демонструють у мережі відверті обійми і поцілунки, через що користувачі обурюються.
Раніше Маханець поскаржилася на соціальні служби, які приходять до неї додому і "забороняють спати з мамою в одному ліжку". Дівчинка вважає, що місія таких органів "допомагати, а не заважати жити".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Поліція відкрила кримінальне провадження через стосунки 8-річної українки з 13-річним блогером.
Дідусем 8-річної Маханець, яка потрапила в скандал, виявився чиновник Верховної Ради.
Психологиня Катерина Гольцберг заявила, що поведінка 8-річної українки Мілани Маханець не відповідає віковим особливостям розвитку дитини.
До речі, мати дівчинки Дарина Маханець повністю підтримує доньку. Вона каже, що дітей ніхто не змушував зображувати стосунки й у них дійсно кохання. Також вона заявляє, що "це їхнє життя і вони самі розберуться".
Тато Маханець уперше відреагував на інцидент. Чоловік заявив, що шокований тим, що відбувається, і додав, що вважає ситуацію "м'яко кажучи, неправильною".
Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба заявив, що у скандалі через стосунки 8-річної українки Мілани Маханець із 13-річним блогером Пашею Паєм знайшли московський слід. Як виявилося, один із акаунтів Instagram створений в Україні, а інший – у Москві (Росія).
Мілана Маханець публічно звернулася до уповноваженого з прав дитини Миколи Кулеби і запропонувала йому зустрітися особисто. Дівчинка заявила, що сподівається на те, що дитячий омбудсмен дійсно бореться за справедливість.